Publicado 27/04/2021 11:21

Rio - Nesta terça-feira, funcionários da Caixa Econômica Federal começaram uma greve de 24h em todo o país. O Sindicato dos Bancários informou que a paralisação é em virtude das ações do governo tomadas em relação ao banco. A greve foi deliberada em reunião na base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, mas deve ter adesão nacional, de acordo com a entidade. Entre as reivindicações do grupo, está o pedido para que os colaboradores da linha de frente sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19.

"Aos empregados no trabalho presencial: não comparecer ao local de trabalho no dia 27. Para os empregados em trabalho remoto: não devem logar a máquina no dia 27. Quem faz o movimento forte somos todos nós, e isso inclui você!", orientou o comunicado divulgado pelo sindicato.

A categoria está se manifestando em oposição à listagem de capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo, B3, além de cobrar o pagamento integral da PLR Social, alegando que o benefício não foi pago corretamente.



Os funcionários também reivindicam que o banco tome medidas que protejam os bancários ao vírus da covid-19 nas agências, inclusive com a inclusão dos empregados da linha de frente no grupo prioritário da vacina. O sindicato pede, por fim, a contratação dos aprovados no concurso de 2014.

"Estamos atentos e na luta resistindo contra o fatiamento da Caixa e o projeto de privatização do governo Bolsonaro e seguimos na defesa de nossos direitos, como a garantia do pagamento integral da PLR como foi acordado pelos sindicatos com a direção da empresa”, afirmou o diretor do Sindicato do Rio e presidente eleito, José Ferreira.

Posição da Caixa

Em nota, a Caixa informou que "participa de mesa permanente de negociação com as representações sindicais".

"A Caixa está realizando a maior operação de pagamento de benefícios sociais da história, com liberação do Auxílio Emergencial e Bolsa Família, além da prestação de diversos serviços essenciais. Cabe destacar que milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade serão atendidos na rede de varejo da Caixa ao longo desta semana", disse o comunicado.