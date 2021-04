O dia 26 de abril foi estabelecido como marco para a paralisação, pois a data foi escolhida pelas prefeituras do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá e Itaguaí para o início da vacinação de categorias profissionais, calendário que já foi alterado pelo atraso na remessa de lotes de vacina pelo Governo Federal, mas que se mantém como símbolo do descaso para com os rodoviários Imagem Arquivo

Publicado 23/04/2021 08:16 | Atualizado 23/04/2021 08:18

Niterói - A decisão impactará no deslocamento em Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá e cidades próximas atendidas por empresas destes municípios. Eles querem ser incluídos no cronograma prioritário de vacinação. A paralisação, que vai ocorrer na segunda-feira (26), terá início no Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói, com ato público marcado para 6h da manhã. Será um protesto pela não inclusão da categoria no calendário de grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19, por parte do Governo do Estado e prefeituras. E também o meio de exigir maior empenho do Governo Federal na aquisição dos imunizantes.

O movimento nasceu de um plebiscito feito pelo Sindicato dos Rodoviários de Niterói à Arraial do Cabo (SINTRONAC), que representa a categoria. De um total de 1.558 rodoviários que participaram da votação, 1.481 optaram pela deflagração da greve, 64 foram contrários e 13 votaram em branco.

O SINTRONAC comunicou, na última segunda-feira, 19, às empresas, à Justiça e às autoridades do Estado e dos municípios a decisão da votação, conforme o que determina a Lei 7.783/89, que regulamenta as greves em serviços considerados essenciais. A greve será feita nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Maricá, o que abrange 29 empresas, são elas:

Niterói (12): Ingá, Peixoto, Brasília, Barreto, Araçatuba, Pendotiba, Santo Antônio, Miramar, Fortaleza, 1001, Garcia e Rio Minho;

São Gonçalo (14): Icaraí, Rio Ouro, Alcântara, Tanguá, Galo Branco, Estrela, Mauá, Asa Branca, Rosana, Fagundes, ABC, Coesa, Rio Ita;

Itaboraí (1): Maravilha;

Tanguá (1): Tanguaense;

Maricá (1): Nossa Senhora do Amparo