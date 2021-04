Por O Dia

Publicado 28/04/2021 18:26

“A paralisação continua marcada para as zero horas de amanhã, mas nosso argumento é de que a paralisação deverá acontecer caso não tenhamos uma resposta do prefeito, porque o que nós queremos nesse momento é sentar e conversar, explicar a nossa preocupação com a perda de empregos, afinal são 608 famílias que dependem do trabalho no serviço de transporte”, explicou o presidente.

Publicidade

Com isso, a decisão sobre a circulação ou não de ônibus em Nova Friburgo nesta quarta-feira deverá ser tomada somente após o encontro, que acontecerá na sede da Prefeitura.