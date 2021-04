Por Paula Valviesse

O Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Nova Friburgo se reuniu na manhã desta segunda-feira (26/04) com funcionários da empresa Nova Faol, na Estação Livre, no centro de Nova Friburgo, para anunciar que a categoria entrou em estado de greve, período no qual serão elaborados os documentos e feitas as notificações necessárias para uma possível paralisação geral a partir da quarta-feira (28/04), sem prazo determinado.

Depois da reunião, que contou com a participação de profissionais que não estavam em horário de trabalho, o grupo seguiu até a sede da Prefeitura, na Avenida Alberto Braune, em forma de manifestação. Segundo Ivanir Honorato da Fonseca, presidente do sindicato, com a entrega do ofício por parte da empresa Nova Faol ao Executivo informando a devolução do serviço de transporte coletivo ao município, é temido que os profissionais que trabalham atualmente na empresa fiquem desempregados.

608 pessoas são empregadas pela Nova Faol e, Ainda de acordo com o presidente, atualmentee, faltando menos de 20 dias para que empresa suspenda o serviço, conforme prazo de 30 dias previsto no documento sobre a devolução , mesmo com o envio de ofício pelo sindicato ao município, a categoria ainda não foi recebida pelo prefeito.

“Se não tivermos êxito, nós vamos parar às zero hora da quarta-feira. Existe o prazo estabelecido por lei para oficializar a greve após a assembleia e vamos parar os carros na garagem, até para não prejudicar o trânsito. O que a gente quer é que a Prefeitura tome uma posição sobre a questão do transporte, queremos no mínimo a manutenção das vagas de emprego junto a qualquer que seja a empresa que assuma o serviço”, disse Ivanir.

Sobre a manifestação, a Prefeitura de Nova Friburgo disse entender que não é uma manifestação legítima, citando o fato dos participantes estarem usandos bens patrimoniais da empresa Nova Faol: “Fica claro que essa é uma manifestação orquestrada pela própria empresa e não dos funcionários, visto que em passado recente cerca de 500 funcionários foram demitidos sem qualquer posicionamento dos funcionários ou do próprio sindicato. O município responsabilizará a empresa pelo tumulto causado na cidade nesta manhã”.

Em nota o Executivo disse também acreditar que a empresa que vencer a licitação para prestação do serviço de transporte deverá absorver grande parte do quadro funcional da Nova Faol, considerando a experiência dos funcionários, não descartando que a própria Nova Faol poderá participar da licitação e, caso apresente a melhor proposta, vencer.

“Sobre a contratação de empresa para prestação do serviço, após esgotar as possibilidades de propostas à atual prestadora do serviço, respeitando os limites impostos pelo contexto orçamentário atual, o prefeito Johnny Maycon assumiu o compromisso com a população de que o município de Nova Friburgo não ficará desamparado no que se refere ao transporte coletivo. O Executivo municipal tem plena consciência a respeito dos desafios e das prioridades do momento, e trabalha com afinco nos bastidores para assegurar a continuidade do serviço, sem abrir mão do necessário respeito ao erário e aos interesses coletivos”, conclui a nota.