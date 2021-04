Neste domingo, serão aplicadas as provas do concurso para esses trabalhadores, que vão atuar em outras pesquisas de rotina do órgão Acervo/IBGE

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 15:01 | Atualizado 28/04/2021 15:13

Rio - Mesmo com o cancelamento do Censo deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia (Ibge) anunciou que vai manter aberto o processo seletivo para 6.500 vagas. Originalmente, o instituto contrataria 204 mil pessoas temporariamente. Neste domingo, serão aplicadas as provas do concurso para esses trabalhadores, que vão atuar em outras pesquisas de rotina do órgão. Estas oportunidades também são temporárias e os inscritos poderão consultar o local de prova, nesta quinta-feira, no site do Cebraspe

As provas, que vão selecionar 5.623 Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 552 Supervisores de Coleta e Qualidade, são múltipla escolha e têm 60 questões, cada uma. No domingo, dia 2 de maio, a aplicação vai acontecer para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento, de 14h às 18h e supervisores de coleta e qualidade, de 8h às 14h. A prova para supervisor de pesquisas será aplicada no dia 9 de maio, das 13h às 17h.

Publicidade

O gabarito preliminar das provas será divulgado a partir das 19h do dia 3 de maio, no site do Cebraspe. O resultado final está previsto para 31 de maio.

As vagas para APM serão distribuídas em 520 municípios em todos os estados brasileiros. A remuneração para essa função é de R$ 1.387,50 e a jornada de trabalho de oito horas diárias, sendo 40 horas semanais. Para assumir a vaga, o candidato precisa ter ensino médio completo. Já para a função de supervisor de coleta e qualidade, a remuneração é de R$ 3.100,00 e serão oferecidas vagas distribuídas em 326 municípios em todos os estados brasileiros.

Publicidade

Para exercer a função de supervisor de pesquisa, o candidato deve ter ensino superior completo. São 25 vagas divididas em quatro áreas do conhecimento: 14 na área Geral, oito em Gestão, duas em Suporte Gerencial e uma em Tecnologia de Informação e Comunicação. A remuneração é de R$ 5.100,00, com jornada de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.

Em comunicado, o IBGE reforçou que "esses processos seletivos para as pesquisas de rotina do IBGE não estão relacionados com o Censo Demográfico, que teve sua operação inviabilizada em 2021 por falta de orçamento".