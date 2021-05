Alunos de Caxias ganham medalha em competição internacional de matemática Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 17:50

Duque de Caxias - Os alunos do III Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias receberam, nesta segunda-feira, 17, o resultado do Concurso Canguru de Matemática. Trezes estudantes da unidade foram contemplados com as medalhas de prata, bronze e honra ao mérito. Essa é uma competição anual internacional destinada aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

A disputa teve origem na França e é administrada globalmente pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association Kangourou sans Frontières - AKSF). O concurso é a maior competição de Matemática do mundo, com mais de seis milhões de participantes por ano em mais de 80 países. A proposta é ampliar e incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e contribuir para a melhoria do ensino da disciplina em todos os níveis da Educação Básica. Além disso, tem os objetivos de favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada, aproximando os alunos do universo da Matemática.



Para a diretora do lll Colégio da Polícia Militar, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, a conquista das medalhas é extremamente importante.

“O trabalho desenvolvido pelos professores do Colégio da Polícia Militar, pelo efetivo da PM, toda a Prefeitura de Duque de Caxias, Fundec e Governo do Estado estimula as habilidades matemáticas dos alunos. Estou bastante feliz com a dedicação de todos e a conquista das medalhas significa muito porque mostra o resultado de um trabalho sério e comprometido com o conhecimento”, declarou a gestora.