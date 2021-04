Por O Dia

Rio - O comércio carioca está moderadamente otimista com o aumento das vendas para o Dia das Mães, a maior data comemorativa para o setor depois do Natal. A data que já foi do “presentão” este ano vai ser da “lembrancinha”, de acordo com o CDLRio e o SindilojasRio, que juntos representam mais de 30 mil lojistas.



Segundo Aldo Gonçalves, presidente das duas entidades, este contexto adverso enfrentado por conta da pandemia, que impôs o isolamento social, alterou o comportamento de consumo das pessoas e obrigou o comércio a cumprir uma série de restrições, impostas por vários decretos municipais e estaduais que vem castigando o setor, apontado como o mais impactado pela pandemia do Covid 19.



“Por conta disso, mais de 75 mil estabelecimentos comercias fecharam suas portas no ano passado, segundo a CNC, e mais de 10 mil no Rio de Janeiro em 2019, de acordo com dados do CDLRio. Convém ressaltar que aqui no Rio o comércio parou por quase 100 dias. Não custa lembrar que cada dia parado representa cerca de R$ 405 milhões em perdas de vendas”, afirma Aldo.



Ainda assim, conforme o CDLRio e o SindilojasRio, os lojistas criaram uma série de estímulos para aumentar as vendas, entre promoções, descontos, sistemas de crédito diferenciados e diversificação de produtos. Eles acreditam que vestuário, calçados, bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfumes, produtos de beleza, devem ser os presentes mais vendidos.