Publicado 04/05/2021 15:15

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Marketing, retomou a realização da feira de artesanato on-line, desta vez com a temática do Dia das Mães, data que será celebrada no próximo domingo, dia 9 de maio. Para isso foi criada a página no Facebook “Feira de Artesanato Online Nova Friburgo” . Esse formato virtual tem como objetivo minimizar os efeitos negativos gerados pela pandemia de Covid-19, respeitando, ao mesmo tempo, o distanciamento social e evitando aglomerações.

exclusiva para artesãos do município (cadastrados ou não) e são aceitos apenas trabalhos manuais. Entre as diversas opções, há trabalhos em crochê e tricô (infantil e adulto), artesanatos em tecido, chaveiros, porta chaves, toalhas de cozinha, toalhas de mão, bolsas, centros de mesa, pesos de papel, terços, oratórios, escapulários, santos, orixás, bandanas pet, cestinhos para pães, máscaras, puxa-sacos, panos de prato, porta remédios, luvas pega panela, sabonetes, mandalas, biscuit, bordados em bastidor, tapetes, jogos de banheiro, entre outros itens

.

O evento já está em curso, mas quem ainda tiver interesse em participar deve enviar até seis fotos (cada uma com um trabalho diferente), procurando focar na temática do Dia das Mães. As fotos devem conter uma breve descrição do artesanato, valor do artesanato, nome do artesão e/ou do atelier, além de um telefone para contato. Para envio das fotos e outras informações, os artesãos devem enviar um e-mail para [email protected] , ou uma mensagem via Whatsapp para os números (22) 99273-2635 / (22) 99816-0763.

Os artesãos também devem informar o tipo de trabalho que fazem. Essas informações irão facilitar a busca do comprador na página através da ferramenta de busca do Facebook. A data limite para envio do material é 7 de maio (sexta-feira). As publicações dos anúncios de produtos são feitas em até 24 horas após o recebimento dos mesmos.

A Secretaria Municipal de Turismo e Marketing de Nova Friburgo ressalta que colabora com a ação, porém, não se responsabiliza pela entrega, pagamento ou qualidade do produto. As negociações são feitas diretamente entre artesão e comprador.