Publicado 29/04/2021 11:53 | Atualizado 29/04/2021 11:58

O fisco ressalta que o DARF anteriormente emitido com vencimento em 30 de abril pode ser pago até 31 de maio, sem acréscimos de qualquer espécie. Ou seja, se o cidadão emitiu o DARF do Imposto de Renda 2021 com o vencimento antigo, o pagamento poderá ser realizado até a nova data sem necessidade de reimpressão e sem nenhuma correção.



Foram prorrogadas para 31 de maio as datas de vencimento para o pagamento:

- do DARF cota única;

- da primeira cota;

- da devolução do auxílio emergencial;

- da doação relativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente; e

- da doação relativa aos Fundos controlados pelos conselhos do Idoso



Os contribuintes que consultarem seus débitos pelo portal e-CAC ainda poderão ver os valores de DARF com vencimento em 30 de abril. Após essa data, esses débitos aparecerão como vencidos. A mudança desses vencimentos, na conta corrente do contribuinte, ocorrerá até 10 de maio, acertando todos os débitos para a data de vencimento correta (31 de maio).