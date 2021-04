Segundo a Caixa, o procedimento pretende trazer mais segurança para o recebimento de benefícios e prevenir fraudes Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo federal decidiu abrir novo prazo de contestação para quem teve o auxílio emergencial negado. Os trabalhadores que tiveram a solicitação recusada, com resultado divulgado na última segunda-feira, dia 26, têm até o dia 6 de maio para contestar a decisão. Segundo o Ministério da Cidadania, o novo período de contestação vale para os trabalhadores que ainda estavam com seus dados em processamento.

De acordo com a pasta, o objetivo é permitir que essas pessoas tenham uma nova análise com bases mais atualizadas de seus dados. Para o auxílio emergencial deste ano, o governo federal levou em conta os dados das pessoas que receberam o benefício no ano passado. Entretanto, neste período podem ter ocorrido alterações na situação dos beneficiários.

A contestação é realizada no site www.consultaauxilio.cidadania.gov.br . No sistema de consulta, está disponível um botão para contestar na mesma tela da consulta, após ingressar com os dados de CPF, nome completo e nome da mãe. Se a não aprovação for por algum motivo de indeferimento definitivo, não será possível apresentar contestação, pois, segundo a pasta, a situação que motivou o indeferimento não vai se alterar.

No último lote de elegibilidade, mais de 206 mil famílias foram consideradas aptas a receber o benefício e terão as transferências nas constas digitais seguindo o calendário dos novos pagamentos, com início em 16 de maio para os nascidos em janeiro e término em 16 de junho para os aniversariantes de dezembro.

O montante total para pagar o benefício para este novo público é de R$ 40,26 milhões. Desses mais de 206 mil beneficiados, 142.531 têm direito à cota de R$ 150 (pessoas que moram sozinhas), 39.719 cidadãos receberão R$ 250, enquanto 23.876 são mulheres chefes de família que sustentam a casa sozinhas e receberão a cota de R$ 375.

O Congresso Nacional autorizou um investimento de R$ 44 bilhões no auxílio emergencial deste ano. O modelo de escalonamento das transferências, adotado no ano passado, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica e nas lotéricas. A estimativa é de que as quatro parcelas do benefício cheguem a cerca de 40 milhões de famílias.



Serviço

O endereço eletrônico www.cidadania.gov.br/auxilio também remete ao serviço de atendimento via Facebook do Ministério da Cidadania. Por meio da hashtag #IssoÉCidadania é possível conferir nas redes sociais do ministério todas as informações atualizadas sobre o Auxílio Emergencial 2021.



O Ministério da Cidadania oferece, ainda, atendimento telefônico pelo número 121 e pela Ouvidoria por meio de formulário eletrônico.