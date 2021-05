Logo após o desbloqueio ou ativação com cadastramento da senha do aplicativo, o cliente poderá sacar na própria lotérica sem a necessidade de gerar o código de saque Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 02/05/2021 19:36

Desde sexta-feira, a Caixa oferece mais uma solução para os clientes do Caixa Tem. Agora, será possível desbloquear o aplicativo em qualquer uma das mais de 13 mil lotéricas espalhadas por todo o país. Antes,

esse serviço só era possível nas agências do banco. Para realizar o desbloqueio e cadastramento da senha, é necessário apresentar documento pessoal e levar o celular cadastrado no aplicativo.



Nas lotéricas, também será possível realizar a ativação do Caixa Tem. Esse serviço é disponível para aqueles que ainda não utilizaram o aplicativo. Logo após o desbloqueio ou ativação com cadastramento da senha do aplicativo, o cliente poderá sacar na própria lotérica sem a necessidade de gerar o código de saque.



Saque em dinheiro e pagamento de contas:



O cliente do Caixa Tem pode sacar dinheiro direto nas lotéricas. Para isso, é preciso fazer o login no aplicativo, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.



Para os beneficiários do Auxílio Emergencial, o saquem em dinheiro segue um calendário estipulado pelo governo federal. Para consultar as datas, acesse auxilio.caixa.gov.br. Com o aplicativo Caixa Tem, o cliente pode também pagar contas sem cartão nas unidades lotéricas.



Vale lembrar que continua disponível a opção de utilização dos recursos para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços, tudo de maneira digital.

Isenção de tarifas de depósitos e saques na Conta Poupança Social Digital



O cliente pode realizar depósitos em dinheiro, na sua conta do Caixa Tem, nas Lotéricas sem pagar nenhuma tarifa, permitindo créditos de até R$ 5.000,00 por mês sem limite de quantidades. Quanto ao saque é possível a realização de dois saques por mês, nas Lotéricas, totalmente isentos de tarifa para o cliente.