Ministro da Economia, Paulo Guedes AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/05/2021 17:30

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o PT ganhou quatro eleições "merecidamente" após criar o Bolsa Família.

"O PT teve realmente a belíssima iniciativa de fazer um programa de transferência de renda importante. Ganhou quatro eleições seguidas merecidamente porque fez a transferência de renda para os mais frágeis. Um bom programa, que envolvia poucos recursos e que tinha altíssimo impacto social, e que foi até inspiração para fazermos o dinheiro chegar na base", afirmou, em audiência pública na Câmara dos Deputados.

O ministro ressaltou, porém, que o valor do Bolsa Família não foi de R$ 600, como o auxílio emergencial no ano passado, porque não havia recursos disponíveis. "Na democracia, você dá mérito ao que for bem feito, mas explica porque não feito antes. O auxílio de R$600 não foi feito antes porque exige bases de financiamento sustentáveis no longo prazo. O próprio PT, que esteve no governo tanto tempo, não botou o Bolsa Família de R$ 600. Era R$ 170 porque o dinheiro tem que ser apanhado em outro lugar", completou.