Por O Dia

Publicado 05/05/2021 13:54 | Atualizado 05/05/2021 13:56

Foi publicado nesta quarta-feira (5), no Diário Oficial da União (DOU), o decreto que prevê o adiantamento do 13° salário para aposentados e pencionistas do INSS. O decreto havia sido assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (4). O pagamento será realizado em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do benefício devido no mês de maio de 2021, será paga juntamente com os benefícios dessa competência – de 25/5 a 8/6. Já a segunda, será paga juntamente com os benefícios da competência do mês de junho de 2021 – de 24/6 a 7/7.

Segundo nota da Secretaria-Geral da presidência da República, o Ministério da Economia afirma que a medida irá incrementar a renda dos beneficiários e injetar um valor estimado em R$ 52,7 bilhões na economia do país. A movimentação financeira irá auxiliar na recuperação do cenário de crise em decorrência dos impactos da pandemia da covid-19. Sem a antecipação, o pagamento ocorre, em geral, nos meses de agosto e novembro.



A nota também informa que a medida não tem impacto orçamentário, já que haverá somente a antecipação do pagamento do benefício, sem acréscimo na despesa prevista para o ano de 2021.



Além disso, o Ministério afirma que o decreto irá auxiliar os beneficiários da Previdência Social, que são, em geral, pessoas idosas, doentes ou inválidas e, portanto, integrantes do grupo de risco para o agravamento da covid-19. Por meio da medida haverá garantias de maior segurança financeira durante este momento instável.

Confira abaixo o calendário de adiantamento das parcelas:

Beneficiários até 1 salário mínimo

