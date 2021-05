Cerimônia de assinatura foi realizada no Palácio Guanabara Rafael Campos/Divulgação AgeRio

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 11:45

Rio - A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e a Junta Comercial do Estado do Rio (Jucerja) assinaram, nesta segunda-feira (17), convênio para agilizar o acesso à informação entre os órgãos e garantir celeridade no processo de concessão de crédito da agência aos empreendedores do Estado do Rio. Segundo a AgeRio, a medida garantirá o fomento ao desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro por meio do uso de tecnologias e sinergia entre as áreas envolvidas.

A cerimônia de assinatura foi realizada no Palácio Guanabara e contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Leonardo Soares, do presidente da AgeRio, André Luiz Vila Verde, do presidente da Jucerja, Affonso d’Anzicourt e integrantes das empresas vinculadas.

Publicidade

A partir da colaboração entre as instituições, haverá a obtenção de forma mais ágil de informações junto ao Registro Público de Empresas Mercantis. O convênio estabelece que serão observadas todas as normas previstas na Lei de Proteção de Dados aplicável. As informações serão utilizadas tanto para os clientes que vão solicitar o apoio da Agência quanto para as empresas que já celebraram contrato com a AgeRio.

"O trabalho conjunto entre os órgãos do Governo do Estado é fundamental para conferir mais eficiência, melhores entregas e ampliar os mecanismos de incentivo para o empreendedor fluminense ", afirmou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares.

Publicidade

O presidente da AgeRio, André Vila Verde, destacou que a Agência está sempre em busca de aprimorar a concessão de crédito e acelerar os meios que permitem o apoio aos microempreendedores e para todas as empresas: "O convênio assinado hoje com a Jucerja é mais uma etapa que estamos cumprindo em busca de melhorar a vida dos empreendedores, garantir os empregos e fomentar a economia. Temos importante papel no processo de retomada da economia fluminense".

“Com o convênio, a Jucerja vai fornecer os dados necessários sobre empresas registradas na autarquia para que a AgeRio possa fazer a análise e liberação de investimento e, com isso, aumentar o fomento e colaborar para o crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, gerando emprego e renda”, afirmou o presidente da Jucerja, Affonso D’Anzicourt.