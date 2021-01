Márcio Cerqueira, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo: retomada econômica da cidade Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 17/01/2021 10:30

SÃO GONÇALO - Depois de um 2020 difícil sob vários aspectos por conta da pandemia de Covid-19, a nova gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como desafio retomar a economia de São Gonçalo. Para isso, seguindo determinação do prefeito Capitão Nelson, o secretário Márcio Picanço Cerqueira pretende implantar políticas públicas como a centralização do alvará de Microempreendedor Individual (MEI), a legalização de ambulantes e a busca por parcerias para inserir no mercado de trabalho os cidadãos atingidos pela crise, entre outras medidas que prometem alavancar as oportunidades de emprego e renda na cidade. Em entrevista exclusiva ao jornal O Dia, o líder da pasta mais delicada do município revelou as primeiras metas de seu plano.

Um dos principais pilares da retomada econômica gonçalense é facilitar a abertura do MEI, o que se tornou a principal alternativa para aqueles que foram afetados pelo crescente desemprego no país. De acordo com o secretário, a pasta vai criar mecanismos para facilitar o acesso dos gonçalenses a abrir seu próprio negócio, desde o auxílio no cadastro até a orientação jurídica e contábil. "Muitas pessoas saíam daqui para abrir MEI em Niterói, levando receita para lá, porque não sabiam como fazer esse tipo de serviço aqui. Queremos reverter esse quadro Casa do Empreendedor vai ser esse espaço que vai dar visibilidade ao empreendedorismo gonçalense", afirmou Márcio Cerqueira.

Uma das mais novas microempreendedoras de São Gonçalo, Shirley de Andrade espera que a ida à Casa do Empreendedor seja um divisor de águas na sua vida profissional. "Fui muito bem atendida. Eles resolveram o que eu queria, que era a abertura do MEI. Tive a orientação de que eu precisava. Agora sou microempresária e daqui para a frente as coisas vão melhorar para mim", declarou a técnica de enfermagem de 37 anos, moradora do Colubandê.

Uma das novidades será a centralização da emissão de alvará para MEIs na sede da própria Secretaria. Hoje o micro e o pequeno empresário que queiram abrir um negócio precisam emitir o alvará na sede da Prefeitura. "Oferecer esse atendimento em um local específico agilizará todo o processo", comentou o subsecretário Alex Asth.

A pasta também tem como pilar o mapeamento e a reinserção no mercado de trabalho daqueles que foram atingidos pelo desemprego no ano passado. De acordo com o secretário de Desenvolvimento, o governo municipal já está buscando parcerias com empresas que possam dar uma oportunidade a quem precisa, como supermercados e indústrias da cidade. "O Sine, Sistema Nacional de Emprego, ficará responsável por esse processo. Também estamos em conversa com o setor naval, que está adormecido, para que possamos preparar os munícipes de São Gonçalo, qualificá-los e colocá-los nesses postos de trabalho", adiantou Márcio, que também traçou um plano para os trabalhadores informais. "A Secretaria de Ordem Pública já iniciou os trabalhos para cadastrar todos os ambulantes, que poderão contar com a Casa do Empreendedor para se legalizar", garantiu.

Durante esses 15 primeiros dias de governo, o secretário de Desenvolvimento Econômico tem apostado no diálogo com o empresariado gonçalense, na tentativa de identificar as principais demandas do setor econômico. Segundo ele, o que impede muitas empresas de alavancarem seus negócios é a falta de conhecimento. Diante disso, a pasta pretende implantar o projeto Agrega São Gonçalo, que consiste em ouvir a iniciativa privada da cidade e disponibilizar serviços do Sebrae, Firjan e da AgeRio para que o empresário possa explorar suas possibilidades e, assim, também beneficiar também a receita municipal.



Para realizar a abertura do MEI, o cidadão precisa levar original e xerox dos seguintes documentos: título de eleitor, RG, CPF e comprovante de residência. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo fica na Rua Coronel Moreira Cesar s/nº, no Centro (em frente à Cedae), e funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. O telefone de contato é 2199-6308.