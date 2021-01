O Estímulo 2020 já auxiliou mais de 800 empreendimentos e estima ter preservado aproximadamente 10 mil empregos Nicolas Nogueira

Por Lucas Mathias*

Publicado 21/01/2021 16:11

Além do caos evidente na Saúde trazido pela pandemia da covid-19, a recessão econômica gerada pelo novo coronavírus tem causado grandes estragos. Iniciativas que vinham em boas trajetórias foram surpreendidas drasticamente com a crise e passam hoje por dificuldades financeiras para manter o crescimento do negócio. Para auxiliar esse público, foi criado o Estímulo 2020: uma entidade sem fins lucrativos que busca ajudar pequenos empreendedores nos segmentos do comércio, serviços ou indústria, com crédito e capacitação.

A associação é formada por um grupo diverso de cidadãos, empresários, executivos e organizações do 3º setor. Nascido após o impacto econômico trazido pela pandemia da covid-19, o Estímulo 2020 quer preservar empresas e o emprego de famílias que dependem do seu trabalho neste cenário de dificuldade.

Por meio da captação de recursos privados, a entidade oferece crédito com taxas baixas de juros e carência de três meses para micro e pequenas empresas que não têm acesso ao sistema bancário. O procedimento é feito de forma rápida e 100% digital e conta também com aulas de capacitação, para que os empreendedores estejam aptos a receber o benefício.

O fundo já auxiliou mais de 800 empreendimentos e estima ter preservado aproximadamente 10 mil empregos. Em operação desde maio de 2020 e inspirado nos relief funds dos Estados Unidos, o Estímulo 2020 já ultrapassou R$ 45 milhões em crédito para as empresas.

"Os pequenos negócios são fundamentais para geração de renda e manutenção de postos de trabalho no Brasil. Nosso objetivo é fazer os recursos chegarem a quem precisa, com rapidez e sem burocracia", diz o empresário Eduardo Mufarej, um dos idealizadores do Estímulo 2020.

A coordenação do projeto é feita pela GK Ventures, com apoio das empresas Vale, Dase e Engie. A realização acontece em parceria com a BizCapital, responsável pelo crédito, entre outros parceiros e apoiadores.

Entenda a seguir quem pode ser beneficiado pelo Estímulo 2020, como funcionam os benefícios e taxas e como aproveitar o conteúdo gratuito de capacitação oferecido pela entidade:

Benefício e taxas

O Estímulo 2020 oferece crédito para micro e pequenos empreendedores, com valor máximo que deve corresponder a até um mês do faturamento bruto da empresa. Para cada pedido de apoio financeiro recebido pela entidade, é feita uma análise digital que leva em consideração a localização da sede, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE), histórico de pagamentos, porte, perfil de crédito, entre outros.

A única taxa cobrada em todo o processo é a de juros compostos para o financiamento, de 0,53% ao mês (aproximadamente 6,5% ao ano). Ela começa a ser cobrada somente após o fim da carência concedida de 3 meses e será aplicada sobre cada parcela de pagamento, a partir da data de emissão da dívida.

Não há taxa de manutenção, de análise de documentação ou qualquer outra taxa oculta. No entanto, existe a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em conjunto com os juros.

O Estímulo 2020 oferece a possibilidade de parcelar em até 21x após os 3 meses - ou seja, são até 24 meses para pagar, contando a partir da data do recebimento do apoio financeiro (data de emissão da CCB).

Como funciona a capacitação?

Além da ajuda financeira, o projeto fornece também capacitação gratuita em temas como Gestão, Educação Financeira, Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital. No site do Estímulo 2020 existe a aba “Videoaulas”, que corresponde ao que o projeto chama de Academia . Nela, há vídeos com ensinamentos diversos: como manter a saúde financeira da empresa, planejar as receitas e despesas nos próximos meses, vender e adaptar o negócio ao mundo digital, renegociar dívidas, entre outros.

O projeto indica também o portal SEBRAE , que conta com outros conteúdos sobre como reagir à crise. A curadoria da entidade prioriza a conjuntura econômica do isolamento social com um conteúdo didático voltado para a prática, de forma que o empreendedor possa aplicar as dicas apresentadas da forma mais rápida e simples possível.

Há ainda tutorias, direcionamento para criar uma loja online grátis e orientações para ferramentas de gestão e marketing. O conteúdo pode ser compartilhado e não há nenhum pré-requisito para acessá-lo.

Para os micro e pequenos empreendedores que pretendem solicitar a ajuda de crédito ao Estímulo 2020, é importante que a trilha de aprendizado seja cumprida. Um dos requisitos para ter sua solicitação aprovada é passar em um teste de verificação de aprendizado, que aborda os conteúdos apresentados pela Academia Estímulo 2020.

No site da entidade há também o Blog do Estímulo , com diversos artigos com dicas sobre empréstimos, como sair da crise, planejamento financeiro e vendas pela internet.

Quem pode solicitar o benefício?

Há alguns critérios que devem ser cumpridos para que a solicitação do apoio financeiro seja aprovada. No momento, o projeto só atende empreendimentos localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais ou Ceará. Atualmente, são 900 modalidades registradas no CNAE, seja nos segmentos de comércio, serviços ou indústria. Esse número cresceu: antes, eram 426 tipos.

No setor de serviços, por exemplo, podem ter acesso ao recurso agora atividades como aluguéis de equipamentos e profissionais técnicos de saúde. No comércio, as novidades são, entre outras, farmacêuticas, representantes comerciais e atacadistas. Já na indústria foram incluídas empresas fabricantes de produtos químicos, têxteis e siderúrgicos.

Além da aprovação no teste de capacitação e de assistir as aulas da Academia, a empresa precisa se enquadrar nas seguintes condições:

-Ter sido diretamente prejudicada pela crise da covid-19;

-Estar formalizada, com CNPJ ativo e estatuto social regularizado;

-Existir há pelo menos 2 anos;

-Ter bom histórico de crédito e pagamento de contas em dia;

-Operar no setor de serviços, comércio e indústria, preferencialmente;

-Ter renda mensal entre R$ 10 mil e R$ 400 mil, para as empresas de RJ, MG ou CE;

-Ter renda mensal entre R$ 30 mil e R$ 165 mil para as empresas de SP.

Especificamente para o estado de Minas Gerais, ser associado ao SICOOB CREDIFIEMG é um dos requisitos de elegibilidade para o crédito, para o qual a compra do título custa R$500,00 reais, pagos diretamente ao SICOOB CREDIFIEMG.

Como solicitar o crédito?

O empresário pode solicitar o benefício diretamente pelo site do Estímulo 2020 (www.estimulo2020.org), preenchendo um cadastro. Depois, é preciso responder um quiz sobre gestão e finanças, e aguardar a análise dos dados e documentos enviados. Confira:

Entre os documentos que precisam ser apresentados, estão o contrato social da empresa, seus extratos bancários de janeiro de 2020 em diante e dados de identificação de um dos sócios, como RG e CPF. Uma vez aprovado o crédito e assinados os documentos, o dinheiro será depositado na conta bancária cadastrada em até 3 dias úteis, de acordo com a entidade.

*Estagiário sob supervisão de Yuri Hernandes