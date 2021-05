Cerca de 50% dos entrevistados pretendem gastar até R$ 130 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 13:41

Com o Dia dos Namorados no próximo mês, muitos consumidores começam a buscar presentes para trocar com seus parceiros. Uma pesquisa realizada pela Shopee Brasil mostrou que comemoração da data superou o Dia das Mães em intenção de investimento. Segundo o grupo entrevistado, a intenção de preço médio por presente é de R$ 240 (contra R$ 210 do Dia das Mães) e 50% dos entrevistados pretendem gastar até R$ 130.

Participaram da pesquisa, mais de 2.300 pessoas entre 19 e 55 anos, de todos os estados brasileiros. Considerando os hábitos dos consumidores, a maior parte do grupo (62%) faz compras online há mais de um ano, 23% há menos de seis meses e 14% entre seis meses a um ano.

Quanto às celebrações, 69% dos participantes têm o hábito de comprar presentes on-line para datas especiais. O tempo parece ser um fator muito importante, pois muitos dos entrevistados (31%) costumam comprar seus presentes com uma semana de antecedência, outros 30% consideram três semanas e 28% preferem duas semanas antes da data real. Contra esse grupo, apenas 10,5% não têm problema em comprar um a três dias antes da comemoração.

Já para o Dia dos Namorados, a pesquisa mostrou que 61% das pessoas consideram o preço acessível o elemento mais importante na hora de escolher o presente e a maioria dos participantes (74%) ainda não sabe o que comprar para seus parceiros. Já para uma pequena parte dos entrevistados que já se decidiu, perfume, roupa, relógio e celular são os itens escolhidos para presentear.



De todas as categorias disponíveis na Shopee, itens variados despertaram a atenção do consumidor, mas joias e relógios, seguidos de acessórios de moda e calçados foram as opções de presentes que mais tiveram destaque pelo grupo entrevistado.



A Shopee é uma plataforma de e-commerce, presente no Brasil desde 2019, com o objetivo de construir bases sólidas no país, ao mesmo tempo em que contribui em longo prazo para a aceleração da economia local, criando um ecossistema que beneficia comunidades, empreendedores e usuários, promovendo a inclusão digital de pequenas empresas. Em 2020, aplicativo foi o terceiro mais baixado globalmente na categoria Compras, de acordo com o ranking App Annie.