Rio - Para ajudar as famílias a identificarem seus perfis de consumo a partir de seus hábitos diários, a concessionária de energia Light lançou o aplicativo "Detetives da Energia". Com o jogo, será possível saber se o cliente tem características de um consumidor "desperdício total", "distraído", "atento" ou "responsáveis". A plataforma também disponibiliza dicas de como tomar medidas para combater os desperdícios e adotar um perfil mais eficiente.



"A gente não precisa abrir mão do conforto para economizar energia. Basta ficar atento aos nossos hábitos e identificar os desperdícios. E como o jogo propõe esse exercício de conscientização junto com a família, há mais chances de resultados práticos, pois todos da casa vão perceber juntos onde podem melhorar", destaca Estela Alves, especialista de responsabilidade social da Light.



Disponível nas lojas Google e Apple Store, o jogo "Detetives da Energia" conta com recursos do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (PEE Aneel), conforme informou a concessionária.