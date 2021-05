Empregos e Negócios

Micro e pequenas empresas fluminenses geram mais de 28 mil empregos com carteira assinada

Levantamento do Sebrae Rio com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta que o setor de serviços encabeça a criação de empregos

Publicado há 4 horas