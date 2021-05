A lista também inclui outras doenças Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por Brasil Econômico

Publicado 21/05/2021 12:18 | Atualizado 21/05/2021 16:53

Rio - A Covid-19 entrou para a lista do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) como uma das doenças que pode gerar aposentadoria por invalidez. A decisão se deu após a aprovação do Projeto de Lei (PL) 1113/20 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ).



O texto ainda isenta os segurados acometidos da doença e suas variantes de cumprimento do período de carência para receber o modelo de aposentadoria mencionado. Normalmente, esse modelo de seguridade tem carência de 12 contribuições mensais.



A lista também inclui:



AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida);



Alienação mental;



Cardiopatia grave;



Cegueira (inclusive monocular);



Contaminação por radiação;



Doença de Paget em estados avançados (Osteíte Deformante);



Doença de Parkinson;



Esclerose múltipla;



Espondiloartrose anquilosante;



Fibrose cística (Mucoviscidose);



Hanseníase;



Nefropatia grave;



Hepatopatia grave;



Neoplasia maligna (câncer);



Paralisia irreversível e incapacitante;



Tuberculose ativa.

“A Covid-19 e suas variantes são uma doença pandêmica: atingem uma quantidade desproporcionalmente maior de pessoas que quaisquer outras das enfermidades atualmente listadas no rol de exceção à regra da carência para concessão do benefício do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez”, justificou a relatora do PL, a deputada Alê Silva (PSL-MG).

Atualmente, o PL tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, e está sujeito a apreciação em plenário.