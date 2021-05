A Receita Federal oferece também o serviço de consulta rápida das declarações do imposto de renda por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Andorid e iOS Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 17:26

A Receita Federal informa que o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021 estará disponível para consulta a partir das 10h da próxima segunda-feira, dia 24. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte precisa acessar o site da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em “Consultar Restituição”.

Por esse serviço pode ser verificado, inclusive, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, como como malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma retificadora, corrigindo-as. As restituições de declarações que apresentam inconsistência (em situação de malha) são liberadas apenas depois de corrigidas.



A Receita Federal oferece também o serviço de consulta rápida das declarações do imposto de renda por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Andorid e iOS.



O cronograma de pagamento dos lotes de restituição foi mantido mesmo com a prorrogação do prazo de entrega da declaração. Com isso, o pagamento das restituições vai iniciar ainda durante o prazo de envio das declarações. Já a data do crédito passou para o último dia útil do mês.



A Receita Federal espera concluir o pagamento de todas as restituições até setembro. Este é o maior lote já pago, tanto em valor quanto em quantidade de contemplados. O crédito bancário para 3.446.038 contribuintes será realizado no dia 31 deste mês, totalizando o valor de R$ 6 bilhões.

Desse total, R$ 5.548.337.897,41 têm prioridade legal, sendo:

- 196.686 contribuintes idosos (acima de 80 anos)

- 1.966.234 contribuintes entre 60 e 79 anos

- 127.783 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

- 891.421 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Foram contemplados ainda 263.914 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até o dia 28 de fevereiro.



As restituições eram feitas em sete lotes, com pagamento do primeiro lote em junho. Desde o ano passado, as restituições passaram a ser pagas em cinco lotes, com pagamento do primeiro lote em maio. Essa é mais uma iniciativa da Receita Federal para reduzir os efeitos econômicos da pandemia. O objetivo é agilizar o pagamento.



O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado (se, por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.



Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).



Cerca de 390 mil contribuintes ainda não receberam a restituição de 2020 em razão de pendências em suas contas bancárias e têm saldo disponível para resgate ou reagendamento junto ao Banco do Brasil. Após um ano, se o resgate não for feito, deverá ser solicitado por meio do Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, disponível no portal e-CAC. O prazo para pedido de pagamento de restituição na Receita Federal é de 5 anos.

O portal para acessar é o seguinte https://www.gov.br/receitafederal/pt-br e clicar em Meu Imposto de Renda ou ir direto no link https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda.



Balanço do Imposto de Renda



A Receita Federal recebeu, até às 16h desta sexta-feira, 22.630.928 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. No Espírito Santo já foram recebidas 400.948 declarações e no Rio de Janeiro, 2.146.493, totalizando 2.547.441.



O prazo para entrega terminará no dia 31 deste mês. A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo, sendo 636 mil no Espírito Santo e 3,4 milhões no Rio de Janeiro.