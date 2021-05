Negociações do mutirão acontecerão entre os dias 04 e 18 de junho por intermédio de um servidor do Procon que acompanhará como mediador Divulgação/Procon-RJ

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 11:23 | Atualizado 24/05/2021 11:28

Rio - Entre os dias 27 de maio e 03 de junho, os consumidores residenciais e rurais que estiverem inadimplentes com a concessionária de energia Enel há mais de 90 dias, poderão participar do Mutirão Online do Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ). Para se inscrever, basta preencher o formulário por meio do link: https://forms.gle/ogiLT5BpE4wPoJfC6.



“Para ajudar neste momento difícil, gerado pela pandemia, fizemos um mutirão no início do mês com a Light, que foi um sucesso de adesão dos consumidores. Agora vamos promover o evento online com a Enel e temos certeza que muitos consumidores serão beneficiados”, observou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



Por meio de compromisso firmado com o Procon-RJ, a Enel pela primeira vez irá possibilitar que os débitos sejam pagos sem multa, entrada e juros, podendo ainda serem parcelados em até 24 vezes sem juros, dependendo do caso. A concessionária atua em 65 municípios do estado do Rio de Janeiro, atendendo milhares de consumidores e atualmente 1 milhão e 200 mil estão inadimplentes.



A autarquia informou que também recebeu uma indicação da Alerj, solicitando a implantação de programa de renegociação de dívidas com a Enel, por meio do gabinete do deputado Rodrigo Bacellar.



As negociações do mutirão acontecerão entre os dias 04 e 18 de junho por intermédio de um servidor do Procon que acompanhará como mediador, observando o direito do consumidor e as condições do acordo. O evento será virtual a fim de evitar aglomeração e propagação do coronavírus, com a participação de um servidor do Procon-RJ que atuará como mediador.

Naturgy



Ainda no mês de junho, acontecerá o mutirão online com a Naturgy, que irá atender aqueles que estão inadimplentes com a concessionária há mais de 30 dias. As inscrições estarão abertas entre os dias 01 e 07 de junho. Para participar, basta o consumidor preencher o formulário que foi publicado no site e redes sociais oficiais do Procon-RJ.