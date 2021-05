O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Marcello Casal JrAgência Brasil

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira que março registrou resultados positivos na recuperação da economia brasileira e apontou que diversas expectativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 estão indo em direção aos 4,00%. Na semana passada, o Ministério da Economia atualizou sua projeção de alta do PIB neste ano de 3,20% para 3,50%.

Conforme o Relatório de Mercado Focus do BC divulgado nesta segunda-feira, a expectativa dos economistas do mercado para a economia este ano passou de alta de 3,45% para elevação de 3,52% Há quatro semanas, a estimativa era de 3,09%.

O presidente do Banco Central disse também nesta segunda-feira que existe o questionamento em diversas economias sobre a eficiência de se fazer um programas grandes demais neste momento, quando a economia está se reativando com os programas de vacinação.

"Dados recentes dos Estados Unidos mostram que pessoas decidiram não procurar emprego e preferiram ficar em casa recebendo um cheque do governo. Há questionamento nos EUA sobre eficiência do programa de ajuda neste momento da pandemia", afirmou, em evento digital promovido pelo eB Capital.

Mais uma vez Campos Neto chamou atenção pra o crescimento da dívida brasileira durante a pandemia. "Em termos de dívida bruta, o Brasil é o pior país no pós-crise. A dívida do mundo emergente aumentou muito, com mudança para mais detentores internos que externos. Isso ocorre em todos os emergentes, com exceção da China e outros asiáticos que têm conseguido capturar esses fluxos", completou.