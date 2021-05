A primeira parcela do 13º será paga pelo INSS a 31 milhões de beneficiários Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 09:08 | Atualizado 25/05/2021 09:09

A primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga nesta terça-feira (25). Os depósitos, antecipados por causa da crise da covid-19, ocorrerão até o dia 8 de junho. Segundo o Ministério da Economia, a primeira parcela do 13º será paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 31 milhões de beneficiários.

“A partir do dia 25 de maio até o dia 8 de junho, o INSS, juntamente com a folha mensal, estará antecipando os valores do décimo terceiro salário de 2021. São mais de R$ 25 bilhões que serão injetados na economia para aquele que é aposentado, pensionista ou que recebe auxílio reclusão ou auxílio acidente ou auxílio-doença”, explicou Geovani Batista Spiecker, técnico do INSS.

Somando a primeira parcela do 13º salário com a folha de pagamento do mês de maio, o INSS repassará um total de R$ 76,3 bilhões aos beneficiários.



Quem tem direito ao 13º salário



Tem direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.



Não têm direito ao abono anual os que recebem benefícios assistenciais, como Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas) e Renda Mensal Vitalícia (RMV).



Como será feito o depósito



O depósito será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho para quem recebe um salário mínimo. A data do pagamento será de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador.



Por exemplo, o segurado com o final do benefício de número 1, receberá em 25 de maio; com final 2, em 26 de maio; final 3, em 27 de maio, e assim por diante.

Para quem recebe renda mensal acima de um salário mínimo, receberá a primeira parcela do benefício entre 1º e 8 de junho.



Neste caso, quem tem o final do benefício entre 1 e 6, receberá no dia primeiro de junho; quem tem o final do benefício entre 2 e 7, em 2 de junho, e assim por diante.

Confira o calendário



Benefícios de até 1 salário mínimo



Final do benefício 1ª parcela 2ª parcela

1 25 de maio 24 de junho

2 26 de maio 25 de junho

3 27 de maio 28 de junho

4 28 de maio 29 de junho

5 31 de maio 30 de junho

6 1º de junho 1º de julho

7 2 de junho 2 de julho

8 4 de junho 5 de julho

9 7 de junho 6 de julho

10 8 de junho 7 de julho



Benefícios acima de 1 salário



Final do benefício 1ª parcela 2ª parcela



1 e 6 1º de junho 1º de julho

2 e 7 2 de junho 2 de julho

3 e 8 4 de junho 5 de julho

4 e 9 7 de junho 6 de julho

5 e 0 8 de junho 7 de julho