Movimentos sindicais em frente ao Congresso. Reprodução | Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 13:26 | Atualizado 26/05/2021 13:37

Diversos movimentos sindicais se reuniram hoje, em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, em favor do retorno do auxílio emergencial de R$ 600 para o combate à fome, em defesa da aceleração da distribuição de vacinas no país e contra Bolsonaro (sem partido). O ato foi organizado por mais de 10 frentes sindicais, entre elas o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Central única dos Trabalhadores (CUT).



O ato, divulgado durante esta semana nas redes sociais, vem sendo compartilhado com a hashtag #600ContraFome e foi transmitido ao vivo nas redes sociais dos organizadores.