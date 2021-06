Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021 iStock

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/06/2021

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020, informou na manhã desta terça-feira, 1, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o PIB apresentou alta de 1,0% no primeiro trimestre de 2021. Ainda segundo o instituto, o PIB do primeiro trimestre de 2021 totalizou R$ 2,0 trilhões.

O PIB da indústria subiu 0,7% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020, segundo o IBGE. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o PIB da indústria mostrou alta de 3%.

O instituto também informou que o PIB da agropecuária subiu 5,7% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o PIB da agropecuária mostrou alta de 5,2%.

O Produto Interno Bruto de serviços subiu 0,4% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o PIB de serviços mostrou queda de 0,8%.

O consumo das famílias caiu 0,1% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o consumo das famílias mostrou queda de 1,7%

O consumo do governo, por sua vez, caiu 0,8% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, o consumo do governo mostrou queda de 4,9%.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) subiu 4,6% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, a FBCF mostrou alta de 17%. Segundo o instituto, a taxa de investimento (FBCF/PIB) dos primeiros quatro meses de 2021 ficou em 2%.