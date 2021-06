O índice de imóveis residenciais vagos no Rio de Janeiro voltou a subir e ficou em 13,2% no mês de maio. Maior taxa registrada em 2019 - Divulgação

O índice de imóveis residenciais vagos no Rio de Janeiro voltou a subir e ficou em 13,2% no mês de maio. Maior taxa registrada em 2019Divulgação

Por Marina Cardoso

Publicado 07/06/2021 13:55

Tradicionalmente conhecido como principal evento para quem sonha em comprar a casa própria, a Caixa Econômica vai retomar o Feirão da Casa Própria, mas desta vez será de forma digital em razão da pandemia do coronavírus. O evento será realizado do dia 25 deste mês até o dia 4 de julho.

Serão ofertados cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 600 construtoras. Também estarão disponíveis mais de 6 mil imóveis Caixa com condições especiais de financiamento.

Publicidade

O Feirão possibilitará que o cliente faça a escolha do imóvel na plataforma do evento (disponível a partir do dia 25, no endereço http://www.caixa.gov.br/feirao)

De acordo com o banco, lá o interessado poderá realizar a simulação do financiamento e ser atendido por correspondentes do banco via chat. A Caixa ressalta que o novo modelo de formato totalmente virtual atende às novas necessidades do cliente e do mercado.