Lecadô tem kit junino com torta de brigadeiro com pé de moleque, quindim e bolinho de aipimDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 09:00

Rio - Mais um mês de junho chegou acompanhado de uma época esperada por vários brasileiros: a Festa Junina. Entretanto, já que ainda estamos em pandemia e as autoridades sanitárias recomendam que as aglomerações devem ser evitadas, O DIA selecionou ofertas de itens típicos para você aproveitar em casa. Além dos quitutes, confira ainda artigos de decoração e opções para quem quer se vestir a caráter para a ocasião.

No Mercadão de Madureira, na Zona Norte, a loja Zé Botão Fantasias (galeria H, número 223) oferece roupas infantis e adultas, específicas para o "arraiá". O estabelecimento tem blusas a partir de R$ 49,90, vestidos de R$ 59,90 em diante, blusas infantis a partir de R$ 29,90 e fantasias para a criançada de R$ 59,90 em diante.

No mesmo centro comercial, a Stellet Bazar (galeria H, número 230) vende painéis e placas com o tema Festa Junina por R$ 13,90 e R$ 7,90, respectivamente. Na Bazar Shop (galeria H, 210), o topo de bolo junino custa R$ 8,99, o kit sanfona com quatro unidades sai por R$ 4,50 e a bola cometa por R$ 9,90. Na Tarita Doces, a caixa com 1kg de Paçoquita Santa Helena custa R$ 19,90, já o pacote com 750g de pé de moleque é R$ 12,98.

Na loja Multtifestas, no Saara, no Centro do Rio, a caixa de estalinho com 500 unidades pode ser adquirida por R$ 13,90. Para decorar a casa, o estabelecimento oferta 30 bandeirinhas por R$ 1,40 (atacado) ou R$ 1,70 (varejo), já a faixa redonda decorativa custa R$ 3,30 (atacado) ou R$ 4,00 (varejo). Também é possível comprar um chapéu com trança por R$ 5,35 (atacado) ou R$ 6,45 (varejo).

No supermercado SuperPrix, as ofertas em destaque, disponíveis nas lojas físicas e no site (www.superprix.com.br), são: Paçoca Paçoquita Mini 210g (14x15g) por R$ 10,98, Pé de Moleque Santa Helena Crocante 110g (R$ 6,49), Ervilha Granfino 500g (R$ 7,99), Canjica de Milho Yoki 500g (R$ 3,69) e Milho de Pipoca Yoki Premium 500g (R$ 5,39).

No aplicativo do supermercado Pão de Açúcar, todas as batatas doces, abóboras e milhos estarão, até o dia 23 deste mês, com 20% de desconto, mas, antes de aproveitar, o cliente precisa ativar a oferta no app (Pão de Açúcar Mais). A rede também está com ofertas exclusivas para programa de relacionamento gratuito Cliente Mais, até o dia 13: Milho para pipoca Qualitá 500 g de R$ 3,99 por R$ 2,99, Leite condensado Qualitá 395 g de R$ 5,69 por R$ 4,79 e Canjica de milho Qualitá 500 g de R$ 3,99 por R$ 3,49.

Kit junino

Para quem quer fazer uma festinha junina em casa, a doceria Lecadô oferece em um kit junino (R$ 109,90), que conta com uma Torta Baby de Brigadeiro Crocante, que tem massa de chocolate, recheio de brigadeiro e amendoim, e pedacinho de pé de moleque com fios de ovos na cobertura, além de quindins (25 unidades) e bolinhos de aipim (também 25 unidades), com recheio de carne ou carne seca. As encomendas devem ser feitas com um dia de antecedência: (21) 3900-7228 / Whatsapp (21) 96014-4111. O consumidor pode solicitar a entrega via delivery por meio do celular citado acima.

A Suburbanos Pizza, rede carioca especializada em redondas e lojas inspiradas no estilo nova-iorquino, aposta em uma pizza inspirada em um sabor junino: a paçoca. O destaque dos meses de junho e julho é a Suburbinha com paçoca e banana (R$ 47,90 - 6 pedaços) – massa tradicional branca com cobertura de creme de leite, banana caramelada com açúcar, canela, doce de leite e paçoca – guloseima já tradicional nos festejos de São João.

A redonda inspirada nos sabores juninos já está disponível nas oito unidades híbridas da rede (Copacabana, Laranjeiras, Barra da Tijuca, Recreio, Freguesia, Campo Grande, Tijuca e Méier, recém-inaugurada) e os pedidos podem ser retirados em uma das unidades físicas da marca ou feitos pelo app próprio (Suburbanos) ou pela central de atendimento (21) 2421-7000, que ainda oferece 10% na primeira compra.