De acordo com alguns dos relatos, falhas seriam constantes no Nubank - Reprodução Banco NuBank

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/06/2021 13:57 | Atualizado 24/06/2021 13:59

Clientes do Nubank foram às redes sociais na manhã desta quinta-feira, 24, para reclamar do funcionamento do aplicativo do banco digital. Segundo os relatos, o app estaria fora do ar, impedindo a realização de serviços como saques e pagamentos de contas.

"@Nubank minha nuconta não abre, parece que esta (sic) fora do ar. Minha internet esta (sic) funcionando normalmente. O que é isso?", relatou um dos usuários.

Outros afirmaram que precisavam pagar contas, mas que não conseguiam porque não havia como acessar o aplicativo. De acordo com alguns dos relatos, falhas seriam constantes.

Segundo o serviço Downdetector, que agrega reclamações de internautas sobre serviços online, o número de notificações de problemas com o Nubank começou a subir a partir das 10h29 desta quinta, chegando a um pico às 11h14. O volume de reclamações indicava, de acordo com a ferramenta, que o aplicativo estava com problemas.

O serviço estava em primeiro lugar na lista de reclamações compilada pelo site, à frente do WhatsApp, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e do PicPay.

Em nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Nubank informou que às 11 horas, parte de sua base de clientes teve "oscilações" no uso do aplicativo do banco digital. "Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações foram normalizadas", disse o Nubank.

Esta é a segunda vez nesta semana que o banco digital ganha as atenções nas redes.

No início da semana, após anunciar a cantora Anitta como integrante do conselho de administração, o Nubank virou alvo de protestos por parte de internautas.

A repercussão levou o banco a cancelar uma rodada de entrevistas da cantora com a imprensa.