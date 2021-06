Claudio Castro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Claudio CastroReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 07:48 | Atualizado 14/06/2021 07:55

Rio - O governo do Rio anunciou, na manhã desta segunda-feira, que vai antecipar o pagamento do 13º salário dos servidores do estado para o dia 30 de junho. Segundo o governador Cláudio Castro, serão beneficiados cerca de 460 mil profissionais da ativa, aposentados e pensionistas.



"Vamos depois de anos antecipar a metade do 13º salário dos nossos servidores estaduais. Ontem me reuni com nosso secretário de Fazenda e com nosso secretário de Planejamento e no próximo dia 30 nós vamos pagar a primeira parcela do 13º. Isso tem sido um grande esforço, trabalhar muito para garantir o bem-estar dos nossos servidores e vamos aos pouquinhos recuperando as finanças e também a economia do nosso estado. Não vamos usar nenhum centavo do leilão do saneamento, é tudo fruto de uma gestão eficiente e com respeito ao dinheiro público. O valor líquido da nossa folha é de R$ 1,6 bilhão e serão beneficiados cerca de 460 mil profissionais da ativa, aposentados e pensionistas", disse o governador.

Publicidade

Confira o anúncio: