Valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 10:49 | Atualizado 23/06/2021 10:53

Rio - Nesta quarta-feira (23), a Caixa realiza mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial 2021. Beneficiários nascidos em maio tiveram o crédito antecipado e receberam os recursos referentes à terceira parcela do auxílio em suas contas digitais. Antes, eles só receberiam no dia 30 de junho.



A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na Rede Lotérica de todo o Brasil.



O calendário da terceira parcela foi antecipado. Marcado inicialmente para encerrar em 12 de agosto, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o terceiro ciclo agora finaliza no dia 19 de julho.



Confira o calendário de crédito completo:

Calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial Divulgação/Caixa

Saques e transferências foram antecipados e, para quem recebe o crédito nesta quarta-feira, terão as funcionalidades liberadas a partir do dia 22 de julho.



Calendário de saques da terceira parcela do auxílio emergencial Divulgação/Caixa

Atendimento ao cidadão



A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, e está pronta para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.



Caixa Tem



A conta digital movimentada pelo Caixa Tem é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code.



O beneficiário também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.



A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, também de acordo com o mês de nascimento, os beneficiários poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custo, ou realizar o saque em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.