Por iG

Publicado 24/06/2021 20:49 | Atualizado 24/06/2021 21:22

O aplicativo Caixa Tem foi criado em 2020 para facilitar o acesso aos pagamentos do auxílio emergencial oferecido pelo Governo Federal. O vice-presidente de negócios de varejo da Caixa Econômica Federal , Celso Leonardo Barbosa, afirmou, nesta quinta-feira (24), que o app também oferecerá cartão de crédito e microcrédito.

Durante o painel no congresso Ciab, de tecnologia bancária, promovido pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o executivo não detalhou as datas ou o plano de implementação dos produtos.

"Continuamos com uma maior oferta de produtos para o cliente ter mais facilidade e conveniência. Já estou dando spoiler do lançamento de cartão de crédito e do microcrédito que o Caixa Tem vai ter", disse.



Ele também disse que a Caixa deve abrir 130 agências novas em todo território nacional. "Precisamos ser mais digitais, mas também precisamos ser presenciais", afirmou.