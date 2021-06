O aplicativo irá disponibilizar a opção de crédito - Agência Brasil

O aplicativo irá disponibilizar a opção de crédito Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:53 | Atualizado 25/06/2021 12:03

O auxílio emergencial foi liberado para mais 106.111 trabalhadores que foram considerados elegíveis após processamento de dados realizado neste mês pela Dataprev. Além disso, o Ministério da Cidadania informou que outros 2 mil requerimentos passarão por análise e terão o resultado divulgado em novo lote. Para quem não teve a solicitação aprovada, o prazo para contestação vai até o dia 3 de julho.



Para os aniversariantes de janeiro a julho, os pagamentos do benefício serão realizados nesta sexta-feira. Os demais contemplados neste novo lote receberão de acordo com o cronograma de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial, que vai deste sábado, para quem nasceu em agosto, a quarta-feira-feira, dia 30, para quem faz aniversário em novembro e dezembro.

Calendário

Nascidos em agosto - 26 de junho



Nascidos em setembro - 27 de junho



Nascidos em outubro - 29 de junho



Nascidos em novembro e dezembro - 30 de junho

Saques

Nascidos em janeiro - 1º de julho



Nascidos em fevereiro - 2 de julho



Nascidos em março - 5 de julho



Nascidos em abril - 6 de julho



Nascidos em maio - 8 de julho



Nascidos em junho - 9 de julho



Nascidos em julho - 12 de julho



Nascidos em agosto - 13 de julho



Nascidos em setembro - 14 de julho



Nascidos em outubro - 15 de julho



Nascidos em novembro - 16 de julho

A consulta para saber se o trabalhador está no novo lote pode ser feita pelo site https://consultaauxilio.cidadania.gov.br.

O ministro da Cidadania, João Roma, destacou que toda a operação de pagamento do benefício passa por cruzamento de informações de diversos bancos de dados para garantir que os recursos cheguem, de fato, a quem mais precisa. “Temos realizado uma operação abrangente, no sentido de que o auxílio emergencial seja pago à população mais vulnerável do país, e muito criteriosa, para evitar fraudes e repasses indevidos”, afirmou Roma.

O modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado, segue sendo executado em 2021, com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e nas lotéricas.



O benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que recebem R$ 375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), que recebem R$ 150.



Além do crédito na poupança digital, com recursos disponíveis para o pagamento de contas e de boletos, compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code, a Portaria nº 627 possibilitou mais uma forma de realização de transações. Desde o dia 30 de abril, os beneficiários do auxílio emergencial 2021 podem fazer transferências instantâneas entre bancos via PIX (exceto para contas de mesma titularidade).

Serviço ao cidadão



O endereço eletrônico www.cidadania.gov.br/auxilio remete ao serviço de atendimento via Facebook do Ministério da Cidadania. Por meio da hashtag #IssoÉCidadania é possível conferir nas redes sociais do ministério todas as informações atualizadas sobre o Auxílio Emergencial 2021.



O Ministério da Cidadania oferece, ainda, atendimento telefônico pelo número 121 e pela Ouvidoria por meio de formulário eletrônico. Outra opção é enviar uma carta para o endereço: SMAS - Setor de Múltiplas Atividades Sul Trecho 03, lote 01, Edifício The Union, térreo, sala 32, CEP: 70610-051 – Brasília/DF.