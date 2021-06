Site Meu INSS passa a oferecer uma tela principal diferenciada para cada pessoa - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:53 | Atualizado 29/06/2021 11:59

Rio - Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão ver em destaque, logo na primeira página do "Meu INSS", informações como número do benefício, tipo de benefício, valor e data prevista para o pagamento. Os serviços em destaque também serão personalizados, mostrando aqueles mais buscados por quem já tem benefício, como Carta de Concessão e Extrato de Pagamento.



De acordo com o instituto, quem ainda não tem benefício do INSS, verá uma tela diferente, com acesso direto ao simulador de aposentadoria, além dos serviços mais buscados pela população em geral.



Vale lembrar que os serviços disponíveis para todos os usuários continuam os mesmos. O que muda são apenas os botões que aparecem na tela principal.



Prova de vida



As pessoas que tiveram o benefício suspenso ou cessado por falta de prova de vida agora poderão realizar a comprovação pelo Meu INSS. Para ter acesso ao serviço, é preciso ter a biometria facial já cadastrada nos bancos de dados do TSE e Detran.



Ao realizar a prova de vida pelo Meu INSS, a pessoa reativa seu benefício na hora, sem precisar sair de casa. Isso evitará que essas pessoas precisem ir ao banco ou a uma agência do INSS para voltar a receber seus pagamentos. O serviço começa a funcionar nesta sexta-feira.



Além de expandir a prova de vida por biometria para esse novo grupo, o Meu INSS também atualizou as mensagens de orientação para quem ainda não pode realizar a prova de vida por biometria. O objetivo é esclarecer ao usuário o que ele deve fazer para conseguir realizar a prova de vida.