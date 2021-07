A ação nas unidades do Poupa Tempo, como São João de Meriti, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil, visa otimizar a chegada do auxílio até a população - Reprodução

A ação nas unidades do Poupa Tempo, como São João de Meriti, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil, visa otimizar a chegada do auxílio até a população Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:40

A partir desta quarta-feira, as unidades do Poupa Tempo passarão a distribuir os cartões do SuperaRJ. Os postos de Duque de Caxias, São João de Meriti e Bangu vão entregar os cartões residuais do primeiro lote do programa e iniciar, semana que vem, a de um novo lote.

A ação, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil, visa otimizar a chegada do auxílio até a população. As unidades do Poupa Tempo ficam nos seguintes endereços:

Publicidade

- Bangu, Rua Fonseca, 240, 2º pavimento, no Bangu Shopping;

- Caxias, Rodovia Washington Luiz, 2.985, Caxias Shopping;

Publicidade

- São João de Meriti, Rua Maria Soares Sendas, 111, Parque Barreto, no Shopping Grande Rio.

Novos postos

Publicidade

O governo do Estado do Rio também abre, nesta quarta-feira, novas unidades fixas do SuperaRJ nos postos Sines da Barra da Tijuca, Irajá, Manguinhos e na Casa do Trabalhador de Guadalupe. Desde a semana passada, os cartões são entregues nos Sines do Centro do Rio e da Rocinha e na Casa do Trabalhador da Ilha do Governador.