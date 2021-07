Por

Publicado 11/07/2021 00:00

Outros deputados também vêm levantando esse debate e cobrando a entrega do projeto que vai regulamentar a avaliação de desempenho de servidores. Um deles é o presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, Tiago Mitraud (Novo-MG), que tocou no assunto durante a reunião com Guedes.

Em entrevista à coluna em fevereiro, Mitraud argumentou que a estabilidade é necessária para algumas carreiras, mas que "não pode ser um cheque e branco". Para ele, é preciso criar mecanismos para avaliar a produtividade.

"Hoje você não tem situações onde o servidor com mau desempenho seja desligado. Esse instrumento precisa ser aprimorado. Alguns estão exagerando na argumentação para evitar que as coisas mudem. (A estabilidade) Não é um manto sagrado que não pode ser mudado", sustentou o parlamentar.