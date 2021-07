A mensagem diz que a empresa está fazendo 50 anos e, por isso, distribuirá um vale-compras no valor de R$ 500 - Reprodução

Por iG

Publicado 10/07/2021 18:35 | Atualizado 10/07/2021 18:39

Circula no WhatsApp uma promoção falsa que usa o nome da rede de supermercados Atacadão. O texto afirma que a empresa está fazendo 50 anos e, por isso, estaria dando vale-compras de R$ 500. Ao clicar no link, o usuário cai em um site no qual ele precisa responder a quatro perguntas (como idade e sexo) e compartilhar o link com vários contatos para concorrer ao suposto prêmio.

Para parecer mais convincente, o site se parece com o oficial e mostra comentários falsos de pessoas dizendo que ganharam o brinde. O objetivo do golpe é roubar dados das vítimas com as respostas e fazê-las receberem propaganda maliciosa. Assim, os cibercriminosos ganham dinheiro.



À agência Lupa, a assessoria de imprensa do Atacadão confirmou que a promoção é falsa. "A empresa reforça que todo e qualquer anúncio de ofertas e promoções sobre o Atacadão são comunicados apenas através de seus canais oficiais de comunicação". Além disso, a rede de supermercados faz 59 anos em 2021, e não 50.

Golpes como esse são bastante comuns e circulam com muita frequência no WhatsApp. Para se proteger, confira algumas dicas:

- Desconfie de promoções boas demais para serem verdadeiras;

- Na dúvida, vá até o site oficial (no caso, do Atacadão) para procurar pela promoção ao invés de clicar no link;

- Mesmo que o link tenha sido enviado por pessoas próximas, como amigos e familiares, cheque antes de clicar;

- Confira se o link é, de fato, o do site que diz ser. Neste caso do golpe, a URL era "hnxzqhsqlub0l.bar", quando a oficial da rede de supermercados é "atacadao.com.br";

- Não compartilhe seus dados pessoais em sites recebidos pelo WhatsApp;

- Mantenha um antivírus instalado e atualizado no seu celular.