Ao todo, são R$ 4,5 bilhões bloqueados no Orçamento dos ministérios Reprodução

Publicado 21/07/2021 10:54

Em meio a "pequena reforma ministerial", o presidente Jair Bolsonaro confirmou ter conversado com a equipe para desbloquear todos os recursos previstos para os ministérios. O Orçamento das pastas deve engordar assim que passar pela aprovação da área técnica da Economia.

Bolsonaro deu uma entrevista para a rádio Jovem Pan de Itapetininga. "Temos que ter responsabilidade, trabalhamos, conseguimos no dia de ontem aqui com Paulo Guedes e vários outros ministros também, como a arrecadação tem aumentando assustadoramente, estou até preocupado positivamente, óbvio né, a arrecadação subiu assustadoramente, nós resolvemos descontingenciar todos os recursos previstos no orçamento dos ministérios, todos", afirmou o presidente.

Montante bloqueado:

- Agricultura, Pecuária e Abastecimento: R$ 80 milhões

- Cidadania: R$ 204,7 milhões

- Ciência, Tecnologia e Inovações: R$ 255,4 milhões

- Comunicações: R$ 145,4 milhões

- Defesa: R$ 671,7 milhões

- Desenvolvimento Regional: R$ 382,7 milhões

- Economia: R$ 830,5 milhões

- Educação: R$ 1,557 bilhão

- Infraestrutura: R$ 40,3 milhões

- Justiça e Segurança Pública: R$ 3,2 milhões

- Minas e Energia: R$ 89,7 milhões

- Presidência da República: R$ 35,6 milhões

- Relações Exteriores: R$ 143,2 milhões

- Saúde: R$ 25,8 milhões

- Turismo: R$ 56 milhões

Ao todo, são R$ 4,5 bilhões bloqueados.



Segundo ele, o aumento na arrecadação propiciaria o desbloqueio. Inicialmente, o governo decidiu travar os recursos por medo dos efeitos da pandemia de covid-19. Agora, com os níveis da pandemia se equiparando a fevereiro, já considera o momento para o descontingenciamento.