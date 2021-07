A previsão é de que haja uma injeção financeira de R$ 901 milhões na economia neste Dia dos Pais - Divulgação

Publicado 31/07/2021 08:00

O DIA reuniu algumas promoções imperdíveis para deixar essa homenagem ainda mais especial, com descontos de até 50% e brindes em diversos shoppings da cidade.



Com a pandemia ainda em patamares alarmantes, o e-commerce se torna, mais uma vez, alvo de lojistas e comerciantes. As apostas na entrega expressa e no frete grátis com certeza fazem diferença na escolha e no bolso do consumidor e, pensando nisso, a Fast Shop apostou em um super aniversário para quem garantir a lembrança de Dia dos Pais de forma antecipada. Nos dias 31 de julho, sábado, e 1º de agosto, domingo, é comemorado o aniversário oficial da rede e, para quem escolher garantir a compra nesses dias, os descontos prometem agradar com produtos que podem chegar a 50% off. Além disso, a loja oferece frete grátis para diversos produtos e, com a modalidade de entrega Ultra Fast, é possível receber a compra em até 2 horas no caso dos itens de pequeno e médio porte. Já nos dias 2 e 3 é o “after party”, em que a varejista vai disponibilizar ainda mais ofertas.



Para os clientes Santander, a Fast Shop está oferecendo condições especiais, como a possibilidade de parcelamento em até 18x, nas compras pelo site. Os clientes Bradesco também serão contemplados, com possibilidade de parcelas em 24x. Além disso, o pagamento via Pix nas mais de 80 lojas da rede e também no site, dão acesso a condições e descontos exclusivos. As ofertas podem ser visualizadas no site www.fastshop.com.br .

Família Conectada



Na categoria smartphones, a variedade é gigante e, para ajudar na escolha, a TIM também preparou algumas promoções para os clientes TIM Black no Dia dos Pais. Os assinantes do plano de 100GB podem aproveitar uma mega oferta neste feriado e garantir o Moto G100 5G com um desconto de R$ 2.200, de R$ 3.999 por R$ 1.799. Já para os usuários do plano de 25GB, o Moto G30 está sendo vendido com desconto de R$ 1.100, de R$1.899 por R$ 799.



Na hora de pagar, a TIM também oferece opções de parcelamento em até 21 vezes nos cartões C6 Bank e do Banco do Brasil.



Para todos os gostos



Fundamental para agradar a todos os consumidores e permitir a organização das compras em um só lugar, a diversidade de produtos no grupo de ofertas é uma das apostas da rede Extra. Válida até o dia 8 de agosto, a campanha “Dia dos Pais Para Todos” traz opções que vão desde um almoço especial, com sugestão de cardápio pronto da Rotisserie do Extra até bicicletas, ferramentas elétricas, destilados, vinhos e roupas.



No cardápio, o Extra apresenta o Kit Churrasco Dia dos Pais, indicado para até quatro pessoas e com uma grande variedade de acompanhamentos. No combo há opções como Caponata de Berinjela e Abobrinha, Salada de Maionese com Legumes, Vinagrete, Arroz Branco, e Farofa Rica - tudo por RS 45,99. Para garantir o almoço especial, os pedidos devem ser feitos com 48 horas de antecedência até o dia 06 de agosto na Rotisserie do Extra Hiper.



Para os amantes de vinho e destilados, a rede disponibilizou um cardápio variado para ajudar a deixar a data ainda mais alegre. A seleção traz opções como o vinho tinto de mesa Country Wine suave (750 ml por R$ 12,99), o vinho chileno tinto Tres Medallas carménère (750 ml por R$ 44,99), o vinho chileno tinto Santa Rita 120 cabernet sauvignon (750 ml por R$ 48,99), a sangria de vinho tinto suave Cantina da Serra (880 ml por R$ 6,31), o Gin Rock's (1 litro por R$ 33,99) e o whisky escocês Johnnie Walker Red Label (750 ml por R$ 64,20).



As promoções também estão disponíveis em diversos segmentos, com condições de pagamento especiais. Para os consumidores que apostarem no segmento de moda para garantir o presente de Dia dos Pais, usando os cartões Extra, o parcelamento poderá ser feito em até oito vezes sem juros. Para aqueles que preferem incentivar as práticas de esportes e lazer, também há facilidades no pagamento e é possível parcelar os itens em 10 vezes sem juros, também nos cartões Extra. Outra oportunidade interessante são as ferramentas elétricas que, durante a campanha, estarão com 20% de desconto.



É possível, ainda, presentear os pais com móveis já que a seção no Extra Hiper pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros nos cartões Extra. Para finalizar, a loja também oferece uma enorme variedade nos eletrodomésticos, e o melhor: com condições de pagamento de até 30 vezes sem juros nos cartões Extra.



No Shoptime, a variedade também é um ponto importante e, para deixar as compras ainda mais agradáveis, a loja está oferecendo descontos de até 50%, com 15% de cashback. As ofertas serão válidas apenas no dia 8 de agosto.



A loja traz diversas opções de presentes para todos os tipos de pais. São produtos de departamentos como Cama, Mesa e Banho; Eletroportáteis; TV's; Telefonia; e Utilidades Domésticas, além dos produtos exclusivos das marcas Fun Kitchen, La Cuisine e Casa & Conforto. Além disso, pagando com o aplicativo Ame Digital, os clientes ainda podem receber até 15% de cashback, ou seja, parte do dinheiro de volta.

Novidades nos shoppings do Rio



Para os cariocas, as oportunidades são muitas e diversas redes de shopping na cidade resolveram abraçar a data. Ao todo, mais de 10 shoppings no Rio apostaram em algum evento especial, e as opções são muitas: sorteios, brindes, vouchers e, claro, promoções.



Além das ofertas de Dia dos Pais, o Bossa Nova Mall, localizado ao lado do Aeroporto Santos Dumont, está sorteando um voucher de R$ 500 para consumo no Restaurante Vamo. Quem for presenteado, poderá levar toda a família para uma experiência gastronômica incrível. Para concorrer, basta seguir a página do empreendimento e da Rádio Sulamérica no Instagram - @bossanovamall e @sulamericaparadiso -, curtir a foto oficial da campanha e marcar um amigo nos comentários. Quanto mais pessoas mencionar, maior a chance de ganhar. A promoção começa no dia 1º de agosto e segue até o dia 6. O sorteio acontece no dia 6 e o resultado é divulgado na sequência, na mesma página.



Para garantir a segurança, o shopping center segue normas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura nos acessos, pisos com marcações sinalizando distanciamento e todos os ambientes ganharão limpeza e desinfecção intensificados. Além disso, os serviços de delivery e drive-thru seguem normalmente durante o horário de funcionamento do empreendimento: de segunda-feira a sábado, 9h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 18h.



Outra oportunidade incrível para os moradores do Rio foi divulgada pela brMalls, administradora dos shoppings cariocas NorteShopping, Shopping Tijuca e Plaza Niterói. Os shoppings da rede anunciaram um serviço de assistente de compras via Whatsapp para todas as lojas. O serviço funcionará de acordo com o horário do shopping - de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 13h às 21h. Há a cobrança de uma taxa para a utilização de R$8 e de R$ 10 para a entrega por delivery no mesmo dia. Caso o cliente prefira, também é possível retirar pelo Drive-Thru no Estacionamento do shopping, sem custo de entrega.



Nos shoppings da Ancar Ivanhoe, o Dia dos Pais também terá surpresas. Entre os dias 30 de julho a 8 de agosto, juntando R$300 em notas fiscais nas lojas participantes, os clientes dos shoppings Botafogo Praia, Madureira, Nova América e Nova Iguaçu ganham uma taça personalizada de cerveja de 300 ml e concorrem ao sorteio de um Playstation 5.



Para garantir a taça de cerveja, basta se dirigir ao balcão de trocas dos shoppings e apresentar as notas fiscais (válido para um CPF). Já para participar do sorteio, o cliente deve baixar o aplicativo do empreendimento nas lojas da Play Store ou App Store gratuitamente e escanear as notas fiscais usando a câmera do próprio celular. Após a validação, o participante receberá o número da sorte para concorrer ao sorteio, que será realizado pela Loteria Federal.



Já o Américas Shopping, no Recreio dos Bandeirantes, e o West Shopping, em Campo Grande, também resolveram investir em uma campanha especial para o Dia dos Pais. A ação será no formato “compre e ganhe” e presenteará o homenageado com uma garrafa de vinho. A promoção é válida para compras até o dia 08 de agosto e o regulamento completo da promoção está disponível desde a quarta-feira, 28, nos sites: americasshopping.com.br e westshopping.com.br.

Para os clientes de Campo Grande, além dos sorteios, é possível aproveitar também as promoções do West Shopping. Na loja World Tennis, por exemplo, é possível encontrar produtos com até 50% de desconto. Já na By Polly, quanto mais melhor: 1 blusa por 39,90 e, na compra de 3, o consumidor paga R$ 100,00.



Outra oportunidade para os moradores do Recreio é a campanha “Brinde com o seu pai”, idealizada pelo Recreio Shopping, que vai premiar mil pais com kits cervejeiros. Juntando R$ 150,00 em compras nas lojas participantes, o cliente pode cadastrar suas notas fiscais no site do shopping e retirar o brinde no balcão - localizado no piso L1, área de expansão. A ação vai até o dia 8 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Cada kit é composto por uma cerveja Munich Heller, uma Session IPA e um copo de vidro da marca cervejeira Drunk Trunk.



No bairro de Botafogo, o RioSul resolveu fazer uma parceria com a Cervejaria Masterpiece e, nesta campanha, o slogan é "Confiança que cabe nesse abraço". Entre os dias 29 de julho e 8 de agosto, o shopping promoverá ações promocionais com brindes, sorteios e experiência gastronômica para comemorar a data especial.



Nas compras acima de R$ 350 em lojas participantes, os clientes ganharão 2 cervejas artesanais Masterpiece de 473 ml em lata no estilo Premium Pilsen e personalizadas com a campanha de Dia dos Pais do shopping. Além disso, os consumidores também ganharão um número de sorteio para concorrer a seis kits compostos por uma cervejeira premium Consul de 82L recheada com 50 latas de 473ml também do tipo Premium Pilsen da Masterpiece. Para participar das ações promocionais, é necessário cadastrar as notas fiscais no aplicativo do RioSul Shopping Center.



A campanha vai acontecer durante todo o período da promoção de Dia dos Pais, no 3º piso, das 17h às 21h. Além de degustar os principais rótulos da cervejaria, ainda será possível jogar sinuca, totó e matar as saudades de jogos clássicos de Atari.



Para a Barra da Tijuca, também tem oportunidade de presentear os pais sem pagar nada, com o concurso cultural “Um brinde ao melhor pai do mundo”, do Via Parque Shopping. Para participar, basta postar uma foto com seu pai no Instagram contando uma história de um momento especial entre os dois e marcar shopping na postagem. Os participantes também devem seguir o perfil oficial do @viaparqueshopping e a página @thedrunktrunk. Os 30 autores das melhores histórias serão premiados com um kit especial da marca The Drunk Trunk, composto por duas cervejas artesanais e um copo de vidro exclusivo do pub. O período da campanha vai até o dia 5 de agosto.



Comprando pelo App



Além disso, os clientes brMalls podem concorrer a alguns brindes, de acordo com o programa de relacionamento dos shoppings. Os brindes vão depender da categoria na qual o consumidor está inserido - elas estão numeradas de 1 a 3, e o cliente pode subir de número, a depender do valor gasto nas lojas. Para participar, basta cadastrar os cupons fiscais no aplicativo do shopping no qual as compras foram realizadas.



No NorteShopping, são diversas sugestões de compras para a data tanto nas lojas físicas quanto via assistente de compras. Os produtos são de vários tipos: Bermuda Moletom Looney Tunes da Hering por R$119,99; Polo Pima Piquet Elastano, da Reserva, por R$ 329; Tênis Basic Sport Tam, da Mr. Cat, por R$ 199,90 e Carteira New Mykonos, da Aviator, por R$ 129. Para os clientes que fazem parte do programa de relacionamento, os da categoria 2 ganham uma taça da NOI e os da categoria 3 ganham um chope da NOI e levam a taça de brinde. Depois de reservado o brinde no aplicativo, o resgate do benefício deve ser feito direto na cervejaria, localizada no Taste lab, até 31 de agosto.



No Shopping Tijuca, as compras podem ser feitas via WhatsApp, pelo número (21) 9 9184-3702. No catálogo de presentes as sugestões são diversas: Tênis New Wave Latex Preto Redley por R$ 179; Jogo de acessórios para vinho Inspire 5 peças - Oster Camicado por R$ 249,99; Mochila Lona cor Chumbo da Papel Craft por R$ 449; Tênis New Classic Mouro Mr Cat por R$ 299,90; Pack do Brasil Intensos Nespresso - 50 Cápsulas por R$ 140; e Havaianas Top Pride Strap por R$ 44,99. As compras das bebidas das lojas Degusto e Grand Cru, realizadas via assistente de compras, têm 15% de desconto (não aplicável para produtos que já tenham desconto).



Já no Plaza Shopping Niterói, do dia 30 de julho a 14 de agosto, os clientes que consumirem tanto nas lojas físicas quanto no aplicativo vão ter a chance de ganhar uma geladeira da NOI e mais um ano de cerveja grátis. Para concorrer, o cliente precisa ter notas fiscais cadastradas, até o dia 14, no programa de relacionamento do aplicativo do Plaza. O sorteio acontece no dia 20 de agosto.



Na Categoria 1 estrela, os clientes ganham 1 cupom; na Categoria 2 estrelas, os clientes ganham 5 cupons e na Categoria 3 estrelas ganham 10 cupons. Para quem optar comprar pelo aplicativo, as compras serão lidas automaticamente para o sistema; já as notas de compras realizadas nas lojas físicas devem ser cadastradas no aplicativo via QR Code.



Além disso, o Plaza Niterói vai presentear a Categoria 2 com um kit de duas cervejas artesanais da NOI, e a Categoria 3 receberá o kit com duas cervejas artesanais mais uma taça personalizada. Para resgatar, basta reservar o brinde no aplicativo do shopping e ir ao estande da promoção, localizado no segundo piso. Para evitar o contato físico, além do cadastramento digital de notas, os cupons serão gerados automaticamente na urna localizada no piso L2 no Shopping Tijuca, no NorteShopping e no Plaza Shopping Niterói. Os resultados serão divulgados nas redes sociais dos shoppings.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso