Shoppings e supermercados poderão ser usados como pontos de vacinação em todo estado Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 15:01 | Atualizado 17/01/2021 15:05

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro vai assinar, nesta segunda-feira (18), às 11h, um acordo de cooperação entre o Governo do Estado e as associações de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) e Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) com o objetivo de usar os espaços dos estacionamentos dos estabelecimentos associados como pontos de vacinação contra a Covid-19.



O evento, que será realizado no Salão Nobre do Palácio Guanabara, contará com a presença do secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, além dos representantes das instituições.