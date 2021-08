Geral - Lançamento Programa SuperaRJ pelo governador Claudio Castro, na quadra da Escola de Samba Academicos do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. Na foto, o governador, Claudio Castro, inicia o evento junto com o presidente da assembleia do Rio, Andre Cecciliano. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/08/2021 12:13

A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) reabriu, nesta segunda-feira, 2, novas inscrições para as linhas de crédito do programa SuperaRJ a juro zero. A nova etapa será destinada somente aos pedidos efetuados por micro e pequenas empresas, que podem solicitar até R$ 50 mil de financiamento. A nova fase de inscrições acontece devido ao andamento das análises feitas nos mais de 45 mil pedidos que foram realizados até o momento.



A reabertura das inscrições somente para as micro e pequenas empresas equilibra o volume de pedidos efetuados por empresas como os realizados por Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos e profissionais informais.

As inscrições são disponibilizadas sempre considerando o volume destinado à cada linha de crédito. A partir do momento que os pedidos são analisados, há o prosseguimento de etapas legais até que haja a assinatura do contrato entre o cliente e a Agência de Fomento.



A linha de crédito do SuperaRJ tem regras que devem ser cumpridas pelos empreendedores e empresas que solicitam os recursos. São obrigatórios o encaminhamento da documentação para análise, o enquadramento nas regras estabelecidas pelo programa e a entrega do contrato assinado à AgeRio para que seja providenciada a liberação financeira dos recursos. A AgeRio segue as diretrizes do Banco Central do Brasil e precisa cumprir exigências legais.

