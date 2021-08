Caixa expande maquininha própria em todo o país - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caixa expande maquininha própria em todo o país Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/08/2021 17:21

A Caixa e a Caixa Cartões realizam, nesta terça-feira, 3, a expansão nacional da sua maquininha, a Caixa Pagamentos. O novo produto está disponível para contratação em todas as unidades próprias do banco. A maquininha tem a marca Caixa, e permite receber pagamentos em débito e crédito das principais bandeiras, voucher, além de pagamentos por aproximação do cartão e QR Code, como o Caixa Tem.

Durante o mês de julho, desde o início das operações no dia 5 com a realização da primeira transação pelo Presidente Pedro Guimarães, a maquininha Caixa Pagamentos foi comercializada por 174 agências, distribuídas ao redor de todo o Brasil, em uma etapa inicial.

Publicidade

Em abril deste ano, a Caixa Cartões, subsidiária integral de meios de pagamentos do banco, concluiu acordo comercial com a Fiserv, líder global em pagamentos e serviços financeiros, para atuar como parceira estratégica da holding no mercado de transações por adquirência – o das conhecidas “maquininhas”. O acordo prevê que a Fiserv ofereça com exclusividade soluções de adquirência aos clientes Caixa pelos próximos 20 anos.