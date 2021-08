Bolsonaro diz que Bolsa Família pode ter aumento de 100% - Divulgação

Bolsonaro diz que Bolsa Família pode ter aumento de 100%Divulgação

Publicado 03/08/2021 17:12

"Estamos aqui ultimando esforços e estudos no sentido de dar um aumento de no mínimo 50% para o Bolsa Família, podendo chegar até 100% em média. Com isso daí, além de atendermos a população, a gente prepara o Brasil para voltar à normalidade", declarou.

Publicidade

Atualmente, o benefício paga em média R$ 192. Se o governo der um aumento de 100%, o valor recebido pelas famílias pode chegar a R$ 400.