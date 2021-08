Ao todo, oito redes com presença no Rio de Janeiro aderiram à iniciativa - Web

Publicado 09/08/2021 14:40

Para movimentar o comércio e incentivar ainda mais a vacinação contra a covid-19, algumas empresas têm adotado uma estratégia criativa que vai beneficiar os cariocas imunizados e o O DIA selecionou as melhores oportunidades. As ações promovidas oferecem brindes e descontos de até 20% em produtos e serviços para os clientes que apresentarem o comprovante confirmando a aplicação da primeira, da segunda ou da dose única da vacina contra o coronavírus.



No momento, mais de 45 milhões de brasileiros concluíram o ciclo vacinal e cerca de 108 milhões receberam a primeira dose da vacina anticovid. Ao todo, foram aplicadas mais de 150 milhões de doses no país. Já no estado do Rio de Janeiro, mais de 12 milhões de doses foram aplicadas e 3.7 milhões de pessoas concluíram o ciclo de imunização.



E quem faz parte do grupo de vacinados, é possível aproveitar as promoções que estão disponíveis, confira abaixo:



Descontos e pizza em dobro

Quem já tomou a segunda dose da vacina anticovid vai poder comemorar com pizza em dobro na rede Domino’s. A promoção é válida para pedidos feitos por WhatsApp todas as segundas-feiras. Para aproveitar, basta o cliente entrar em contato pelo app e enviar um emoji de seringa ao assistente virtual. Após enviar a mensagem, o assistente vai pedir uma comprovação, que pode ser feita com o envio de uma selfie tomando a vacina. Na sequência, o cliente receberá o cupom que dá de presente a segunda pizza.



A partir daí é só escolher os sabores e fazer o pedido. A pizza de menor valor é por conta da Domino’s. Além disso, o cliente pode pedir quantas vezes quiser. O WhatsApp para pedidos é o (21) 9 7301-5191.



Vacinou, ganhou



Para os clientes que já concluíram a imunização (duas doses ou dose única), a rede Anjos Colchões & Sofás tem uma surpresa. Quem investir no conjunto Box, poderá levar para casa um par de travesseiros, basta apresentar o comprovante de imunização na hora da compra.

A marca conta com três lojas no Rio, em Vila Isabel, em Copacabana e na Barra da Tijuca. A ação vai durar de 9 de agosto a 30 de setembro ou até quando durarem os estoques.



Até 10% de desconto no contrato de seguro



A seguradora Porto Seguro vai garantir um desconto para os clientes que se vacinarem contra a covid-19 e aderir ao ‘Vida do Seu Jeito’, seguro de vida personalizável que permite a contratação de coberturas variadas de maneira independente. A ação é válida para novas contratações realizadas até o dia 31 de dezembro e quem aderir ao produto neste período terá um desconto no valor do prêmio do primeiro ano de vigência do seguro.



Quem completar o ciclo de vacinas (duas doses ou dose única) terá um desconto de 10% na contratação do novo seguro de vida.



Já aqueles que tiverem o ciclo incompleto de vacinas (uma dose para as vacinas que necessitam de duas doses) poderão aproveitar o desconto de 5%. No entanto, quando o cliente completar o ciclo de vacinação, poderá solicitar a complementação do desconto de 10% para as parcelas ainda faltantes no primeiro ano do seguro de vida.



Depilação com desconto em dobro

A Pello Menos, rede de depilação com cera e laser dará 10% de desconto para clientes que tomaram a primeira dose e mais 10% na segunda. Ao todo, os imunizados poderão acumular 20% off em serviços de depilação.



