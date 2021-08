Entre os residenciais, a maioria é formada por apartamentos de dois quartos, metragens de 80 a 110 metros quadrados e preços a partir de R$ 900 - Divulgação

Entre os residenciais, a maioria é formada por apartamentos de dois quartos, metragens de 80 a 110 metros quadrados e preços a partir de R$ 900Divulgação

Publicado 09/08/2021 18:11

Para quem procura um imóvel para alugar, nesta terça-feira até o dia 24, a Administradora Renascença, com patrocínio da O2 Seguros, promove o 6º Feirão da Locação com ofertas especiais. Os consumidores vão poder alugar uma unidade e pagar a locação só em dezembro. Serão ofertados até 1 mil imóveis no Rio e na Baixada Fluminense.

Entre os residenciais, a maioria é formada por apartamentos de dois quartos, metragens de 80 a 110 metros quadrados e preços a partir de R$ 900. Nas unidades comerciais, há opções de salas e lojas com valores a partir de R$ 1 mil. O prazo dos contratos de locação pode variar entre 12 e 30 meses, dependendo do imóvel e do tipo de locação.

Publicidade

Para ter o benefício de isenção do aluguel durante o evento, o cliente precisará contratar a garantia Fiança Facilitada Renascença (serviço exclusivo da empresa em que o inquilino contrata uma garantia jurídica que pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito) ou os seguros fiança e capitalização oferecidos por meio da parceira O2 Seguros.

As opções estão em regiões como Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Tijuca, Cascadura, Méier, Campo Grande, Ilha do Governador, Botafogo, Copacabana, além da Baixada Fluminense.

Publicidade

Por conta da pandemia, o evento será digital por meio do site admrenascenca.com.br e redes sociais (Instagram - @admrenascenca e www.facebook.com/admrenascenca). Para os clientes que desejarem o atendimento presencial, as dez lojas também estarão disponíveis respeitando todas as medidas de segurança.



"Esperamos impactar cerca de 1 milhão de pessoas pela internet e redes sociais nas duas semanas de feirão. O evento será uma excelente chance de encontrar um imóvel aproveitando a isenção do aluguel e com essa economia aplicar o dinheiro na compra de móveis novos ou na mudança. Esse ano tivemos a ideia de incluir um viés social, convidando todos a colaborar com as famílias atingidas pela crise da Covid-19 com 1kg de alimento ou um agasalho em bom estado", ressalta Edison Parente, vice-presidente Comercial da Renascença.