Valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família - Agência Brasil

Publicado 10/08/2021 08:38

A partir desta segunda-feira, 9, beneficiários do auxílio emergencial 2021 nascidos em junho podem sacar ou transferir os recursos da quarta parcela que foram creditados na Poupança Social Digital. O calendário de saque foi antecipado. Antes, a data para retirada estava prevista para o dia 27 de agosto. Os recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o país.

O calendário da quarta parcela foi antecipado para todos os beneficiários. Marcado inicialmente para encerrar em 10 de setembro, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o quarto ciclo agora finaliza no dia 18 de agosto.

Confira o calendário completo: