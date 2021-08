Funcionalidade permite bloquear ou desbloquear seu Serasa Score para consultas - Reprodução/Pexels

Funcionalidade permite bloquear ou desbloquear seu Serasa Score para consultasReprodução/Pexels

Publicado 11/08/2021 11:33 | Atualizado 11/08/2021 11:51

Rio - As pessoas físicas assinantes do Serasa Premium, ferramenta que oferece monitoramento de CPF e CNPJ, passam a contar com mais um aliado no controle da sua vida financeira e combate à fraude: a partir de agora, é possível bloquear ou desbloquear seu Serasa Score para consultas em apenas um clique.



Segundo a instituição, a funcionalidade, inédita no Brasil, é chamada de Lock & Unlock e poderá minimizar as chances de o consumidor sofrer alguma fraude financeira. Isso acontece porque várias empresas no Brasil costumam consultar o Serasa Score para a oferta de crédito ou na contratação de algum serviço financeiro, além de outras informações relevantes.

Assim, de acordo com a Serasa, se a exibição de sua pontuação estiver bloqueada, as empresas terão uma sinalização clara de que aquele consumidor não está em busca de crédito ou da realização de negócios no momento e podem fazer checagens complementares para prevenir o risco de fraude.



"Adicionar essa novidade ao Serasa Premium é um passo muito importante para nós. Acreditamos que essa é uma revolução no mercado de crédito, que oferece ainda mais autonomia e proteção às empresas e aos consumidores, que, a partir de agora, podem sinalizar se estão em busca de crédito e decidir com apenas um clique se permitem ou não que as empresas conheçam o seu Serasa Score", conta Pedro Dias Lopes, diretor da Serasa. Segundo ele, adicionalmente, em qualquer consulta realizada na Serasa, o consumidor é imediatamente avisado pelo monitoramento do Serasa Premium para que possa analisar a solicitação.



Mesmo com a escolha do bloqueio pelo consumidor, o cálculo do Serasa Score continua ocorrendo normalmente e o consumidor tem acesso a ele em todos os canais da empresa. Dívidas existentes no cadastro de inadimplentes não são afetadas pela funcionalidade. Caso o consumidor esteja em busca de crédito ou outro serviço que possa envolver a consulta à sua pontuação, ele poderá realizar o desbloqueio no site ou aplicativo da empresa.



O Lock&Unlock já está disponível para aproximadamente 400 mil assinantes do Serasa Premium. Interessados em contratar o serviço podem fazê-lo no site www.serasa.com.br/premium. O plano mensal, que pode ser cancelado a qualquer momento, está disponível por R$ 19,90/ mês e o anual por R$ 169,90.

Publicidade

O que é o Serasa Score?



O Serasa Score é uma pontuação de crédito que vai de 0 a 1000 e indica para o mercado quais são as chances de o consumidor pagar as contas em dia nos próximos 12 meses. Ou seja, ele indica qual é o nível de risco de se conceder crédito a uma pessoa com base no seu comportamento financeiro atual.



Como bloquear/desbloquear o Serasa Score para consultas?



1 - Acesse o site www.serasa.com.br/premium e faça login;



2 - Na tela inicial, clique no botão "Saiba mais" do cartão "Mais proteção contra fraudes?";



3 - Selecione bloqueio/desbloqueio e clique no botão "Confirmar";



4 - Você receberá um SMS assim que o bloqueio/desbloqueio de seu Serasa Score para consultas for ativado.