Segundo levantamento da SETRAB, apenas 10% das vagas disponíveis pelo setor produtivo são preenchidasReprodução

Publicado 18/08/2021 12:20

Rio - Há dois meses à frente da Secretaria de Trabalho e Renda (SETRAB), Léo Vieira (PSC) vem se debruçando para resolver um quebra-cabeça que empaca o aproveitamento das vagas de emprego oferecidas pela Casa do Trabalhador: a falta de qualificação.

Hoje, segundo levantamento da pasta, apenas 10% das vagas disponíveis pelo setor produtivo são preenchidas. Para aumentar esse aproveitamento - a meta é atingir no mínimo 80% -, o secretário tem na manga parcerias com a Secretaria de Educação e de Ciência e Tecnologia, além do investimento feito pelo Governo do Estado por meio do Pacto RJ, do qual a SETRAB passou a fazer parte.

"Há muitas oportunidades de emprego. Mas as pessoas estão indo para a entrevista sem a devida qualificação ali ofertada. Nosso objetivo é implementar 100 Casas do Trabalhador até o início de 2022 e impactar meio milhão de trabalhadores, como foco na formação e na qualificação do cidadão", disse Léo.