A microempreendedora Janaína Rosa comemorou conquista do benefício: 'Em cerca de dois meses, dinheiro já estava na conta' - Divulgação

Publicado 18/08/2021 18:40

Rio - As linhas de crédito do SuperaRJ já alcançaram cerca de R$ 50 milhões concedidos a micro e pequenos empresários em todo o estado. Ao todo, já são mais de 4,4 mil microempreendedores individuais, autônomos e profissionais informais, além de micro e pequenas empresas, beneficiados com empréstimos da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio). "Os créditos do SuperaRJ estão ajudando a movimentar a economia de mais de 80 municípios fluminenses. É um passo importante para a retomada do desenvolvimento pós-pandemia. Chegar aos R$ 50 milhões em concessão de linhas de financiamento é um marco para o programa, que vai oferecer, até o fim do ano, R$ 300 milhões para manter pequenas empresas e fomentar novos negócios", afirmou o governador Cláudio Castro.

Moradora da Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital, Janaína Rosa, faz parte do grupo de empreendedores que precisaram se reinventar durante a pandemia. Ela, que trabalhava com produção de eventos, se viu sem renda em virtude da paralisação das atividades sociais. "Fiquei perdida e sem saber como agir porque os eventos eram minha única e principal fonte de renda. Precisei me reinventar, só que precisava de um investimento. Foi aí que soube do SuperaRJ. Já tinha a ideia de abrir a hamburgueria, mas necessitava de dinheiro para dar início à compra dos equipamentos", contou Janaína, que, como MEI, conseguiu o crédito de R$ 5 mil: "Com esse valor, eu adquiri os utensílios como fritadeira, moedor de carne, chapa e embalagens. Além disso, outra parte investi na confecção da logomarca da lanchonete, que vai funcionar com entregas em domicílio, e nos materiais de divulgação, como panfletos. Todo o processo junto à AgeRio foi muito rápido. Em cerca de dois meses, o dinheiro já estava na conta", falou a microempreendedora.

Em todo o estado: 83 cidades com beneficiados

Entre os principais segmentos já beneficiados pelas linhas de crédito estão o comércio varejista de artigos do vestuário, lanchonetes, restaurantes, manicure/pedicure, cabeleireiro(a), costureiro(a), serviços de organização de feiras e congressos.

O projeto chegou a todas as regiões do estado, atendendo 83 municípios. As cidades fluminenses que mais tiveram contratos aprovados foram Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belford Roxo, Nova Friburgo, Niterói, Magé, São João de Meriti e Petrópolis. “Apoiar o pequeno empreendedor é importante para retomar o crescimento econômico e recuperar a capacidade de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Mas, principalmente, é uma forma de resgatar, via empreendedorismo, a autoestima, o brilho e a dignidade de uma imensa parcela da população fluminense que foi fragilizada pela falta de emprego e renda causada pela pandemia”, afirmou o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah.

Segundo Janaína, o atendimento da agência de fomento foi fundamental para que o processo fosse rápido. A lanchonete deve iniciar a operação em outubro, quando toda a documentação, como alvará de funcionamento, estará disponível. Para quem está prestes a recomeçar, a agilidade é uma motivação a mais. "Estou ansiosa para começar logo. As linhas de crédito do SuperaRJ são uma oportunidade para que as pessoas possam ter continuidade com os seus negócios, mesmo que seja preciso mudar o formato, como foi no meu caso. Já estou com várias ideias para os lanches e penso até em uma linha vegana", afirmou.

O novo negócio ainda vai gerar empregos. Inicialmente, um motoboy será contratado para realizar as entregas. "Iniciativas como essa são essenciais para que os impactos da pandemia possam ser amenizados. As dificuldades estarão presentes, mas programas assim dão oportunidade de recomeço para quem se viu sem nenhuma perspectiva", comentou Janaína.

Até R$ 50 mil em financiamentos

Os financiamentos atendem a micro e pequenas empresas; cooperativas e associações de pequenos produtores; microempreendedor individual; agricultores familiares; profissionais autônomos, inclusive agentes e produtores culturais; empreendimentos da economia popular solidária; empreendedores sociais, empreendedores que atuam em comunidades e negócios de impacto social. “Esse número de R$ 50 milhões é muito significativo e importante para o Governo do Estado. A AgeRio está trabalhando incansavelmente no programa SuperaRJ para conseguir cada vez atender e entregar essa linha de crédito não só no município do Rio, mas em grande parte do interior”, disse o presidente da AgeRio, André Vila Verde.

Novas inscrições temporariamente suspensas

