Caixa disponibilizou novos serviços no aplicativo Caixa TrabalhadorMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 18/08/2021 16:05

Rio - A Caixa disponibilizou novos serviços no aplicativo Caixa Trabalhador para cerca de 6,1 milhões de aposentados e pensionistas do INSS que recebem o benefício pelo banco. Na nova atualização do aplicativo, os usuários terão acesso à consulta das parcelas do benefício, data de realização da última prova de vida, além de informações a respeito do calendário de pagamentos e dúvidas frequentes.



O app está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos com o nome "Caixa Trabalhador". De acordo com a instituição financeira, os beneficiários ainda podem acessar os serviços pela central de atendimento telefônico no número 0800 726 0207, opção 7.

"O canal de atendimento digital é mais uma alternativa que traz comodidade e segurança aos beneficiários do INSS, que não precisam se deslocar até uma agência da Caixa para obter informações do seu benefício", esclareceu o banco em nota.



Cadastro



Para se cadastrar no aplicativo Caixa Trabalhador, o usuário deverá informar CPF, nome, data de nascimento e e-mail. No app, o beneficiário do INSS tem acesso às seguintes opções:



- Benefício – número do benefício; quantidade de parcelas; dados da conta bancária para crédito;

- Parcelas – situação da parcela (se disponível, paga, bloqueada, devolvida ao INSS ou não localizada), valor, competência, validade, canal e data de pagamento;

- Prova de vida – data da última prova de vida realizada;

- Calendário de pagamentos;

- Perguntas frequentes.